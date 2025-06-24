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    注意這9組序號！偽鈔「黑吃黑」多年 警方3招辨真偽

    呂姓「偽鈔教主」大量製作千元新台幣偽鈔流入市面，警方掌握其中共有9組序號製作。（記者劉慶侯翻攝）

    呂姓「偽鈔教主」大量製作千元新台幣偽鈔流入市面，警方掌握其中共有9組序號製作。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/24 11:20

    相關新聞請見：

    警破「槍、毒、偽鈔」三合一犯罪集團 「偽鈔教主」赫然在列就逮

    從鴻源「吸金」到成偽鈔教主「製金」 他一直走在犯罪路上

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊追查，呂姓「偽鈔教主」涉嫌製作偽鈔多年，偽造的千元新台幣有9組固定序號，應早已流入毒品、虛擬貨幣、黑市等不法集團多年。警方認為，「被害者」不甘受騙，已將偽鈔以「黑吃黑」的方式「轉出」，恐已輾轉流入市面，提供民眾「看、摸、轉」3招，建議多注意辨認。

    警方掌握呂嫌製作的千元偽鈔的序號分別有：

    RZ239907GM；PY288965HL；PW498068FL；TZ169260GQ；FL486439XJ；QW015231ET；QW672165AK；NX706635HK；TV208156DQ

    鑑識專家指出，民眾只要掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看、摸、轉」識別真鈔上的透光浮水印，凹版印刷痕、還有防偽變色油墨的光澤，就能明顯區分出鈔券真偽。

    鑑識專家表示，所謂「看」：迎光透視檢視水印、隱藏字。「摸」：主要圖紋均以凹版印刷，觸摸時有凸出紙面的感覺。「轉」： （1）「變色油墨」：由金色變綠色。 （2）「變色窗式安全線」：紫色變綠色。 「光影變化箔膜」：圖案呈現漸次閃動不同顏色的變化。

    警方表示，呂嫌製作的偽鈔，在較寬的防偽線偽造技術上，雖在光線照射下仍能有螢光折射反應，但整體仍是較為粗糙，仔細觀察仍可識別。

    警方表示，民眾如有收受千元新台幣時，應先多加以觀察，如若收受到偽鈔時儘速向警察機關報案，切勿使用、收集，避免觸法。

    詳情請見連結：

    中央銀行「新台幣防偽辨識」

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