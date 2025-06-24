警破「槍、毒、偽鈔」三合一犯罪集團 「偽鈔教主」赫然在列就逮

北市刑大破獲「槍、毒、偽鈔」三合一的犯罪集團，查扣偽鈔和槍械毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/24 10:45

相關新聞

從鴻源「吸金」到成偽鈔教主「製金」 他一直走在犯罪路上

注意這9組序號！偽鈔「黑吃黑」多年 警方3招辨真偽

請繼續往下閱讀...

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵二隊，今日宣佈破獲結合「槍、毒、偽鈔」三合一的犯罪集團，逮獲具有四海幫賢堂大哥身份，同時又被稱為「偽鈔教主」的呂宜哲等共9人。警方起獲各類毒品、改造玩具槍5把、和高達1275萬6000元的偽造新台幣千元鈔票1萬2756張。

警方初步調查，55歲呂嫌製作千元偽鈔的經驗近30年。近年大宗偽鈔出手主要針對地下虛擬貨幣和毒品等大額交易，進行所謂的「黑吃黑」，以訛詐對方。

警方根據呂嫌近年的犯案時間線，及製造偽鈔數量，懷疑已有高達數十億元的偽鈔流出入市面。由近年極少出現偽造千元鈔情事，且數額鉅大，央行人員也對此案極為重視，多方和警方詢問內情。

警方指出，呂嫌雖然製作的偽鈔堪稱精緻，但在寬版防偽線上一直未能突破，稍加識別即可發現真偽。民眾若有收受千元鈔票時，應多加注意，避免損失。

警方查扣的大批半成品偽鈔，由於尚未完成5道手續的反覆印製，品質上略粗糙，但呂嫌已製作完成的少量成品，則相當精緻，連防偽線也具有一定水準，中央銀行獲報派員到場了解。

警方表示，呂嫌自退伍後便籌組偽鈔集團和佈線下游路線，當時曾以1換5、1換12比例兌換真鈔，還提出「不滿意可重換」，藉以提高名氣和吸引買家。因他製作的舊版千元鈔幾可亂真，還被偽鈔界稱為「偽鈔教主」。

警方說，直到新台幣開始全面換成新版，多加數道防偽功能，有偽造貨幣、毒品前科的呂宜哲，呂嫌在防偽技術上未能突破，2004年與2006年分別被刑事局和北市刑大緝獲。

台北市刑大偵二隊是根據緝獲的毒蟲，得知在雙北市和新竹地區有「槍毒集團」流竄盤踞，經過濾逐步鎖定呂嫌涉案。但警方在審核資料中，意外發現呂嫌居然是赫赫有名的偽鈔販。

台北市警察局刑事警察大隊，報請台北地檢察江宇程檢察官指揮查緝黑幫販毒集團，經與台北市內湖、中正二分局及新北市政府警察局海山分局、新竹市刑警大隊共組專案小組。

警方專案經過數月偵查蒐證，日前，兵分多路前往雙北市、新竹市等多處掃蕩，緝獲呂嫌、柯嫌為首的9名犯罪集團成員，查獲暗藏租住處內喪屍菸彈毒品分裝場及空氣槍5把、毒品海洛因76.38公克）、安非他命154.87公克、依託咪酯14.56公克）、丙二醇、甘油1162.8公克、現金36萬1300元、行動電話13支、封口機、點鈔機等證物。

警方隨後又發現查扣偽造新台幣千元鈔票12756張（偽鈔金額1275萬6000元）、未裁剪偽造千元鈔票35紙、千元玩具鈔10箱、印表機、顏料、燙金紙、變色油墨等製作偽鈔原料一批。

警詢後將呂姓、柯姓犯嫌等9人，依涉嫌妨害國幣懲治條例、毒品等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦，並追查偽造貨幣去向中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法