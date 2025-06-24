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    偽請越南看護遭罰30萬拒繳 農地差點遭政府查封

    偽請越南看護遭罰30萬拒繳，黃男的農地差點遭政府查封。（新竹分署提供）

    偽請越南看護遭罰30萬拒繳，黃男的農地差點遭政府查封。（新竹分署提供）

    2025/06/24 11:18

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新北市黃姓男子因違法幫他人申請越南家庭看護，遭新北市政府裁罰30萬元後拒繳，行政執行署新竹分署發現他在苗栗縣通霄鎮有一塊方正的農地，且持分全部，才開始詢價而已，黃男聽到風聲，就趕緊透過律師表示會全數繳清，以免農地遭查封。

    行政執行署新竹分署表示，未經許可，民眾不得從事就業服務業務，違反者依規定將處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。新北市黃姓男子因未經許可，在109年間以個人名義，協助他人申請聘僱越南籍家庭看護工，經新北市政府裁罰30萬元。

    處分送達後，黃男仍未繳納，全案遂移送法務部行政執行署執行，由於黃男在苗栗縣通霄鎮有一塊農地，經新竹分署收案後進行相關拍賣前置程序，在詢價期日通知後，黃男為避免農地遭拍賣，終於在拍賣前繳清所有罰款 。

    黃男名下的通霄鎮農地持分全部，而且現場查封時有耕種情形，土地方型完整。新竹分署寄發詢價期間，曾接獲自稱黃男委任律師來電，稱為避免農地遭拍賣，黃男擬將罰款全部繳清。果真數日後經承辦書記官查詢，本件罰鍰確已完納。

    新竹分署呼籲， 如果不願見到財產被法拍，請義務人主動向分署尋求處理辦法，而非置之不理，如無法全額清償，應主動洽詢分期方式，避免面臨財產遭查扣。

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