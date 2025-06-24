桃市消防局持續加強高風險場所管理 盼提升城市防災韌性

蘆竹區發生飼料處理工廠外側作業區火警，顯示部分高風險產業作業現場仍有潛在危害。（資料照）

2025/06/24 10:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區1處飼料處理工廠外側作業區13日發生火警釀6傷意外，市府消防局調查，火警起因為回收物處理過程中芳香噴霧罐破裂，局長龔永信指出，廠房意外持續發生，顯示部分高風險產業作業現場仍有潛在危害，消防局將持續要求涉及可燃性粉塵滯留或危險物品處理的場域，落實消防安全設備與防爆措施。

蘆竹區該處飼料處理工廠外側作業區火警案，經消防局調查，起因為回收物處理過程中，芳香噴霧罐破裂，致易燃氣體逸散後，接觸火源並引發爆炸，造成6名工廠員工受傷；針對類似的高風險作業場所，市府已於113年10月25日修正公布「桃園市火災預防自治條例」並設置「高風險場所管理專章」加以規範。

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規定中針對有易燃液體的蒸氣、可燃性氣體與爆燃性粉塵以外的可燃性粉塵滯留而有爆炸、火災之虞的高溫作業與可燃物使用或危險物品處理場所，要求業者須設置場所危險區域劃分使用的防爆性能構造，並建立風險分級、加強查管機制。

消防局指出，市府為統籌火災預防政策，已成立「桃園市火災預防推動小組」，由市長擔任召集人，整合經濟發展局、都市發展局、勞動局、消防局、環保局、稅務局與地政局等7局處，針對重大火災案例定期會商，滾動檢討管理對策並適時公告納管對象，期能要求相關產業強化作業流程與安全管理，落實危害評估與消防安全設備等，共同提升城市的整體防災韌性。

桃園市近日發生數起廠房作業區火警事件，市府消防局將強化高風險場所管理以提升城市防災韌性。（桃園市政府提供）

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