科技人妻偷吃同事小王 生變誣告性侵遭法官識破

科技人妻偷吃同事小王，感情生變誣告性侵遭法官識破。（情境照）

2025/06/24 10:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科技公司員工張姓人妻偷吃同事陳男，先生得知後要陳男別再勾勾纏無效，憤而持刀砍傷小王，遭陳男提告，張女為想回歸家庭，竟誣告陳男多次性侵，然新竹地院法官發現張女三度遭性侵後竟都睡到隔天早上才走，且都送陳男咖啡喝，公司同事都作證說二人都休同一天，明顯搞曖昧，最後依誣告罪將張女判刑。

法官調查，張女與陳男均為科技公司員工，二人為男女朋友關係，並於交往期間為情侶間合意性交、猥褻行為。張女先生劉男得知後，於111年8月與陳男二度談判不成；一時氣憤持刀砍傷陳男，經警方獲報到場後，陳男當晚提出傷害、恐嚇取財告訴。

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張女為此決定回歸家庭，得知陳男向先生提告後，心生不滿，竟意圖使陳男受刑事處分，向新竹縣市警察局虛構事實誣指陳男三度對她強制性交、強制猥褻。

法官調查，張女自承於下午或夜間遭陳男性侵後，隔天上午才自行騎機車離去。法官認為，如張女遭陳男性侵，豈會與其共寢過夜後，直到隔天上午才自行離去？此舉與常情不符，應是合意性行為。

且陳男與劉男和解時，當場簽署並交付劉男切結書，記載「今後不再與張女持續交往」等文字，當時劉男並無異議，劉男更要求陳男不要持續糾纏張女，要公私分明等，足認陳男與劉男當時均理解張女與陳男有婚外情，本案應該是合意性行為。

公司同事作證說，本案發生前二人在公司的互動，都是張女找陳男聊天，是比較聊得來的同事。蠻多人都看得出來，感覺他們比較好，蠻曖昧的，且二人放假都同一天，因為班表大家都看得到，看起來是有曖昧關係。

法官發現張女三度以手機轉贈陳男4杯咖啡，惟該3日均為張女自述遭陳男性侵期間，豈有女子遭性侵後，再轉贈咖啡給加害人喝的道理？足認二人是情侶關係，本案應是合意性行為。

張女曾將手機交付新竹縣警局還原數位鑑識資料，發現陳男對劉男提告前，與張女的交談內容均為情侶間親密對話；陳男提告後，二人均在討論如何處理後續事宜，張女最後決定回歸家庭。

另劉男在警詢筆錄中，自述：「當時我因為陳男妨害家庭與我妻子有染，我約陳男談第二次和解…」等語，足認陳男提告時，劉男已知道二人係婚外情。

由於所有證據均指向張女與陳男為男女朋友關係，法官審酌張女所為有害於刑事偵查權行使及發動，耗費國家司法資源，並使陳男無端遭受刑事偵查，嚴重損害其權益，並顯然欠缺對法秩序之尊重，實值譴責。

最後法官依誣告罪將張女判處有期徒刑4月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後提供90小時義務勞務。

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