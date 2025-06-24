乾哥稱人妻寶貝待摩鐵 丈夫氣炸提告 一原因輸掉官司

台中一名人夫抓到妻子和乾哥傳寶貝、愛你訊息，還一起到汽車旅館，求償100萬元，法官認缺乏明確證據有親密行為，判決駁回。（記者陳建志攝）

2025/06/24 08:50

〔記者陳建志／台中報導〕一名人妻被先生發現，和公司女同事的哥哥以乾妹、乾哥互稱，乾哥還稱她為「寶貝」，並傳「愛你」、「I LOVE YOU」等文字，前年4月兩人還在台中一家摩鐵共處一室，提告兩人侵害配偶權，連帶賠償100萬元；不過人妻和乾哥都否認兩人有親密關係，當天是人妻被家暴，才買東西到摩鐵探視並安慰，30分鐘就離開，法官審理認沒有積極證據，證實兩人有親密行為，判決人夫敗訴，妻子和乾哥免賠。

這名人夫指控，與妻子2006年結婚後育有1名女兒，妻子經公司女同事介紹認識她哥哥，兩人互稱乾哥哥、乾妹妹，2023年4月4 日妻子手機出現不明曖昧簡訊，發現該名男子稱呼妻子為「寶貝」，兩人並相約看夜景、私下見面，還傳送「愛你」、「想你」等文字內容及「I LOVE YOU」文字、「抱抱」文字的貼圖。

同年4月16日妻子智慧手錶再次出現不明曖昧訊息，「乾哥哥」傳訊息稱：「記得那一天車子停在公園那邊旁邊就是汽旅嗎？那邊離家會比較近」，經人夫詢問，人妻坦承與乾哥哥有發生親密行為。隔天人夫質問「乾哥哥」，男子坦承與人妻單獨前往汽車旅館，並承認兩人有牽手、互稱寶貝等行為，向人夫道歉並稱願賠償2萬元，並保證不再與人妻有來往。

人夫認為，妻子和乾哥哥惡意侵害其婚姻、配偶、家庭安寧、和諧，導致他身心承受巨大壓力，精神上受有極大痛苦，依法請求兩人連帶賠償100萬元。

人妻在法院審理時表示，因長期遭先生家暴、精神虐待，女同事和他的哥哥見她以淚洗面關心她，兩人並互加Line好友，以乾哥、乾妹稱呼，強調兩人並無性行為，也從未向先生坦承有發生性行為，乾哥會去汽車旅館，是因長期遭家暴打電話向他訴苦，並詢問是否有地方可讓她休息，乾哥告知公司附近有一家汽車旅館，兩人各自前往，乾哥是買東西給她吃，並安慰她，之後就離開，直到離婚前，都沒有和乾哥單獨出遊或用餐。

乾哥則辯稱，兩人並無性行為，未侵害人夫的配偶權，當天是因人妻被虐待，兩人相約在汽車旅館見面，見她泣不成聲有牽手安慰，但因為要上班，約30分鐘就離開，並說雖稱她為「寶貝」並傳送「愛心」、「抱抱」等貼圖，純粹因是乾哥，並無曖昧之處，自己也常以「寶貝」、「親愛的」及傳愛心貼圖跟親友或同事互相打鬧。

至於願付2萬元給人夫，是因人夫打電話到公司，口出惡言及三字經，只想盡快結束對話免被騷擾才答應，但絕無承認與乾妹妹有親密行為。

台中地院法官認為，當天是人妻先去汽車旅館，乾哥後來才到並買餐點給她，停留約30分鐘就離開，雖坦承有牽人妻的手安慰，但2人均否認有發生親密行為，人夫所提供的錄音檔，乾哥也否認兩人有發生親密關係，因此無從證明兩人間在汽車旅館內確有發男女親密行為。

至於「抱抱」、「Love U」等對話貼圖，在現今人際間大量使用通訊軟體為溝通管道，往往以較為誇張、肉麻或開玩笑的方式對話，尚難認已逾越一般人正常社交往來分際，兩人互動縱有思慮欠詳，並造成人夫產生不悅情緒，但是否足以達到破壞兩人婚姻圓滿生活的程度，缺乏其他積極證據可資佐證，因此駁回損害賠償的請求。

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