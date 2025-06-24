李正皓遇襲不排除黑幫涉入！4嫌前1天先「場勘」預謀犯案

政治評論員李正皓19日晚間離開三立電視時遭人噴辣椒水攻擊，警方先後逮捕4名嫌犯，懷疑預謀犯案、不排除黑幫涉入。（資料照，記者翁聿煌攝）

2025/06/24 05:55

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與天道盟有關？伏擊噴辣椒水再逮3共犯 李正皓深夜曝心聲！

〔記者陸運鋒／台北報導〕名嘴李正皓19日晚間在台北市內湖區三立電視台外遭遇吳姓男子涉嫌持辣椒水攻擊，吳男落網辯稱是行車糾紛，詢後依傷害、妨害自由等罪嫌送辦，法院裁定限制住居；案經擴大追查，檢警發現吳男犯案前一天，有3名共犯陪同到場勘查地形，昨（23）日晚間將3嫌拘提到案，不排除有黑幫涉入，內湖警分局今天上午10時將開記者會說明。

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警方調查，吳男及3名共犯是朋友關係，4人18日分乘一輛汽車及一輛機車抵達三立電視台附近「場勘」，且在19日當天，由其中一人把風、一人接應，吳男負責動手，經追查後，吳男與其他人之間亦有通聯。

警方調閱案發當天周邊監視器，發現吳嫌下午5時30分左右就已在三立電視台停車場出口徘徊，聽到車輛駛出的警示聲後5到10秒就迅速衝出、攔下李正皓的車，行動疑似經過計畫；此外，吳嫌犯案後沿路刻意閃避監視器，騎機車逃離。

檢警擴大偵辦後，發現有3名涉案共犯進行場勘等分工，再由吳男到場等候，直到李正皓開車載女友馬郁雯準備離開三立電視台時，疑似上前製造行車糾紛，再噴灑辣椒水後逃逸。

據指出，警方專案小組昨天前往新北市拘提3名共犯到案，將依傷害、妨害自由及組織犯罪條例等罪嫌偵辦，至於是否仍有藏鏡人或黑幫涉入，仍有待進一步釐清。

名嘴李正皓19日在台北市內湖三立電視台停車場外遭吳姓男子持辣椒水攻擊，檢警發現吳男犯案前一天，有3名共犯陪同到場勘查地形。（圖擷自Google地圖）

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