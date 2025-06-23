詐團房產抵押一條龍 騙新竹貴婦面交黃金1700萬

黃金示意圖。（彭博檔案照）

2025/06/23 23:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市傳出一起罕見詐騙案，詐團從行騙、仲介不動產抵押到收款採一條龍模式，以假投資騙邱姓貴婦入甕後，騙她將竹北房產拿去抵押2千萬，再將現金換成6.2公斤黃金面交車手，總計邱女被騙走超過1700萬元。

法官調查，去年6月詐團在網路散布假投資股票廣告訊息，新竹縣邱女瀏覽後加入群組，詐團在群組內佯稱投資保證獲利，且可貸款投資。

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詐團成員佯稱投資公司理財規劃師與邱女加為好友，騙稱用房屋貸款可以投資。去年9月4日邱女在新竹縣竹北市超商門市內，以坐落竹北市房地產向詐團成員毛男所聯繫代書借款2000萬元，並約定預付3個月利息90萬元、代書費5萬元、介紹費160萬元、簽定面額1000萬元本票及設定預告登記與最高限額抵押權登記等條件後，於去年9月10日對方先匯款300萬元至邱女帳戶，邱女旋匯款40萬元作為介紹費、95萬元利息代書費及匯款120萬元介紹費至毛男帳戶，代書再將1700萬尾款匯入。

此時，詐欺集團成員又以款項鉅大不宜只取現金，而要求邱女買黃金以代交付，隔天在竹北市光明六路口停車場內，當面將黃金6.2公斤（折算市價相當於1622萬元）及現金160萬元，合計價值1782萬元交給吳男。

法官審酌被告吳、毛二人不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法利益參與詐欺集團，毛男負責仲介貸款以供詐團實施詐術，吳男擔任車手依指示持偽造收據，與其他詐團成員共同詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該。

被告分工行為使詐團得以行騙，侵害無辜被害人財產權益，嚴重破壞社會秩序，二人參與詐得邱女財物超過1700萬元，金額甚高，造成被害人重大損害，最後依詐欺犯罪危害防制條例將毛男判刑4年、吳男3年4月。

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