中國包二奶又被騙4800萬 男向前妻追討分配千萬財產遭駁

中國包二奶又被騙4800萬，無情夫向前妻追討分配千萬剩餘財產遭駁。（情境照）

2025/06/23 23:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚35年的新竹縣竹北市吳姓男子，曾有私生女被妻子包容領養，沒想到外派中國再與二奶生下子女，返台後又誤信外匯黃金買賣投資遭詐4800萬，離婚後又向前妻提告要求分配剩餘財產1000萬，新竹地院認為離婚時已協議互相拋棄剩餘財產分配請求，駁回吳男之訴。

法官調查，111年11月間起，詐團陸續利用通訊軟體LINE向吳男以假投資真詐財方式施用詐術，致吳男陷於錯誤，而陸續轉帳及面交鉅額款項。

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吳男說，為規劃家庭未來生活，陸續進行國際外匯市場的黃金買賣投資項目，並預先提領約4800萬元，作為妻兒的各項支出分配，豈料後續操作平台無法提領所獲利金額，始發現遭詐騙集團所騙。

事發後妻兒大聲斥責、怒罵他，並立即要求於112年6月前往戶政事務所辦理離婚登記。他因畢生辛苦積蓄遭詐騙而身無分文，致頭腦一片空白、身心俱疲，擔憂身旁親友的責備與恥笑才離婚。

由於婚後未約定夫妻財產制，吳男提告請求夫妻剩餘財產分配，妻子應給他1000萬元。

妻子林女說吳男婚後即發展婚外情並有私生女，她94年才認領後，先生又因工作外派至中國，拋下糟糠之妻，竟又與二奶發展婚外情，並再度私下育有子女、長年棄妻兒不顧，因未善盡忠誠義務而自感愧疚，才會同意辦理離婚登記。

林女說，當時離婚協議書已載明「雙方其餘所有之財產各自歸屬，如對外有所債務，應各自負責清理與他方無涉，並放棄所有一切金錢請求權利。」前夫早已拋棄剩餘財產分配請求權，如今因在外欠有龐大債款，始需錢孔急、無端興訟。

法官認為，夫妻於離婚時，已協議互相拋棄剩餘財產分配請求，因此吳男請妻子應給付餘財產分配，為無理由，應予駁回。

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