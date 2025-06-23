財神還沒到！6/23威力彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（23日）開獎的第114000050期威力彩頭獎及第114000152期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

2025/06/23 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（23日）開獎的第114000050期威力彩及第114000152期今彩539均摃龜，威力彩已連34期摃龜，下期頭獎獎金上看17.5億元。

第114000050期威力彩中獎號碼為「第一區：06、11、20、31、32、33。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1971萬8778元；參獎共38注中獎，每注可得15萬元；肆獎共267注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1496注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬934注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬1555注中獎，每注可得400元；捌獎共12萬25注中獎，每注可得200元；玖獎共15萬1050注中獎，每注可得100元；普獎共27萬3235注中獎，每注可得100元。

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第114000152期今彩539中獎號碼為「03、14、22、31、38」。頭獎摃龜；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共6288注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6740注中獎，每注可得50元。

第114000152期39樂合彩中獎號碼為「03、14、22、31、38」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共109注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬329注中獎，每注可得1500元。

第114000152期3星彩中獎號碼為「682」。壹獎共66注中獎，每注可得5000元。

第114000152期4星彩中獎號碼為「5437」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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