疑登山失足跌落瑞芳小鬼瀑布身亡 直昇機助吊掛遺體

搜救人員前往小鬼瀑布後，發現受困人員已經身亡。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/23 21:25

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日中午11時21分接獲通報指出，位於瑞芳小鬼瀑布有一名男子一動也不動。消防局立刻派員前往查看，發現男子已身亡，但因地形落差過大，人力無法抵達，只好向空中勤務總隊派遣直升機協助。直升機於傍晚16時43分，將死者吊掛至禮樂煉銅場區內空地，並透過遺體上的手機，確認身分。

新北市消防局第一時間派遣20名搜救人員前往現場查看，經遠眺確認男子明顯死亡，但因現場地形落差過大，貿然以人力攀爬，風險極高，只好請直升機支援。

請繼續往下閱讀...

空勤總隊評估現場氣候及狀況後，於傍晚16時42分抵達現場，並於一分鐘後將遺體吊起，移至禮樂煉銅場區內空地。後續則交由警方採證，釐清死者身分。

新北市瑞芳警分局在其身上尋獲一部手機，查詢後為34歲江姓男子所持有，並在周邊登山口附近道路，尋找有無江男所持有車輛。經警方積極搜查後，在台2線濱海公路81.3公里處，找到江男名下機車，並在置物箱內的身分證，通知家屬到場後，確認死者身分。

據悉，鑑識人員初步檢視死者多處擦挫傷，雙手有明顯抓扯邊坡痕跡，其餘未發現可疑外傷，不排除為高處跌落時撞擊翻滾所致，為意外死亡可能性較高，但實際死亡原因，需檢察官相驗後方能釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法