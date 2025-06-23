補習班玩「老師說」害女童頸椎挫傷 負責人及英籍師判賠21萬

基隆地方法院民事庭判處英籍老師與補習班負責人須賠償邱家21萬餘元。（記者吳昇儒攝）

2025/06/23 20:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕邱姓女童於2021年3月5日晚間，在基隆市一間補習班內學習英文，英籍老師與同學們玩起「老師說」活動，不慎讓多名學生壓在女童身上，造成她頸椎挫傷、椎間盤突出等傷害。英籍師事後被依過失傷害罪，判處2月徒刑。邱童雙親則向補習班業者及老師求償。基隆地院近日審結，判處兩人須連帶賠償21萬多元。

檢警調查，英籍老師LOUISE受雇於蔡姓業者，案發當時老師在教室內以「老師說（Teacher Says）」教學時，指示其他學童觸摸8歲邱童頭部，導致邱童被壓至地面受傷。

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檢察官以涉犯過失傷害罪將老師起訴，一審被判判刑2月，得易科罰金6萬元。

檢察官認為，女童家中因該起案件身心受害，相關醫療、復健費用影響家中經濟。且事後雙方並為達成和解，僅由補習班賠償約28萬元，見英籍師無悔意，提出上訴。

台灣高等法院則認為，雙方未和解原因是家屬求償約5百萬元，差距過大，且英籍師有向家屬籍被害人致歉，而非無和解或賠償誠意，維持原審處刑。邱姓女童雙親則於民事部分，向英籍師及蔡姓業者連帶求償714萬餘元。

英籍師向民事庭法官宣稱，見女童跌倒時，就隨即迅速制止其他學童，而補習班負責人已支出28萬餘元，超出女童雙親提出必要醫療費用支出，且女童雙親也無舉證其需要手術，其他賠償請求也欠缺理由，聲明駁回告訴。

補習班負責人則表示，無法預見英籍老師會改變教學活動，故未違反注意義務。假使外師偶有過失行為，也不得指業者選任及監督未盡相當注意，所以對邱童不負損害賠償責任。此外在事發後，已就本次事故支出28萬餘元，聲明駁回告訴。

基隆地方法院民事庭審理後認為，業者未注意老師課程安排，造成孩童受傷，應負連帶賠償責任。但經醫院檢驗結果顯示，均可證並無原告主張之骨折、椎間盤、 脊髓損傷情形，故依事證判處女童可請求醫療、精神慰撫約22萬元，扣除蔡姓業者已給付慰問紅包10萬6000元，兩名被告應連帶給付11萬餘元，女童雙親，另可請求精神慰撫金各5萬元。

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