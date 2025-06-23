3000戲偶幾乎付之一炬 三興閣布袋戲團：燒掉幾代人的生命與熱愛

何宗明說，「真的好心痛，欲哭無淚。」（民眾提供）

2025/06/23 19:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區22日晚間發生嚴重火警，燒毀深耕在地超過半世紀的「三興閣布袋戲團」倉庫，火勢猛烈延燒，短短數十分鐘內燒毀約3000尊戲偶，大量表演器材與道具付之一炬，初估損失高達上千萬元，讓團員與戲迷痛心不已。戲團表示，「一場火燒掉的，是幾代人的生命與熱愛。」

三興閣布袋戲團創立於民國58年，由何家一手打造，現已傳承至第三代，何岳興接下團長重任，持續奔走全台各地廟會演出，傳承傳統掌中戲文化，第二代團長何宗明除了接棒父親衣缽，亦擔任台灣戲劇協進會常務理事，長年致力於布袋戲保存與推廣。

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不幸的是，這場突如其來的大火，燒毀了劇團數十年來精心收藏與演出的心血。倉庫內的戲偶多為老師傅手工雕製，部分已有5、60年歷史，一尊偶加上戲服價值至少4至5千元，然而如今幾乎全數焦黑難辨，用於表演的音響喇叭燒毀，劇團專用發財車也在火海中化為灰燼。

「火勢之兇猛讓人措手不及」，何宗明說，一度冒險衝進火場搶救戲偶，「那都是我們的命根子，真的好心痛，卻又一點辦法都沒有！」他紅著眼眶說，不僅物資損失慘重，後續演出行程也被迫延期甚至取消，重建時間遙遙無期。

劇團表示，最幸運的是原本住在倉庫內的哥哥與姊姊當時不在場，未造成人員傷亡。至於起火原因，初步懷疑可能為電線走火，相關單位仍在調查中。

三興閣劇團呼籲社會大眾及政府相關單位伸出援手，協助重建，因為這些戲偶不僅是表演工具，更是台灣傳統藝術文化的重要資產，「一場火燒掉的，不只是財物，而是幾代人的生命與熱愛。」

僅存的戲偶也曬太陽去除燒焦味。（民眾提供）

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