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    救護車急送傷患鳴笛闖紅燈 遭雙載機車撞上3傷送醫

    機車與救護車擦撞車禍。（民眾提供）

    機車與救護車擦撞車禍。（民眾提供）

    2025/06/23 19:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐科路今天下午4點多發生救護車與機車相撞事故！2名高中生騎機車雙載，從三豐路二段272巷出來時，見綠燈直行，撞上鳴笛在豐科路闖紅燈直行的救護車，導致2名17歲高二男生受傷送醫，救護車上原本載送在后里車禍的一名女子也送醫，幸皆只是輕傷。

    這起車禍事故發生在今天下午4點57分左右，台中市消防局接獲豐原區豐科路與三豐路二段272巷口有車禍，立即派遣后里分隊等共3個單位，出動消防車1輛、救護車3輛、消防人員10名，由后里分隊長張啟原擔任指揮官，前往救援，分別將2名機車上前後乘客及救護車上的傷患送往台中慈濟及豐原醫院。

    豐原警分局表示，這起車禍事故經初步調查，為黃姓17歲的高二男學生騎機車載著同17歲的鄒姓男學生，從三豐路二段272巷口出來，因綠燈直行，卻未聽到鳴笛闖紅燈的救護車，致兩車相撞。

    黃男肢體擦傷、嘴唇流血、血壓偏低、意識清楚，送至台中慈濟醫院；後座的鄒男則嘴唇撕裂傷、意識清楚，送豐原醫院；救護車上原本載著一名在后里車禍受傷的28歲子，則左手、左腳擦傷、意識清楚，也被送往豐原醫院，幸3人皆只是輕傷；至於肇事責任將交由鑑定單位進一步分析。

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