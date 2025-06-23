別上當！日月潭自行車節遭盜圖 詐團誘入投資群組

日月潭ComeBikeDay自行車嘉年華每年都在秋天登場，惟近期網路卻有詐團宣稱將在7月舉辦，並假藉報名誘騙加入投資群組進行詐騙，日管處呼籲民眾多加查證，以免受騙。（日管處提供）

2025/06/23 17:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭ComeBikeDay自行車嘉年華，每年秋天在潭區登場，惟近期網路卻流傳今年將在7月暑假舉辦，且全程免費參加，還送日月潭纜車、手拉胚體驗；日月潭風景區管理處接獲投訴，才發現是過往的活動圖片首度遭詐騙集團盜用，藉此誘騙加入LINE投資群組，日管處強調，該活動絕不會要求加入LINE群組，並宣布今年的自行車活動將在11月22日登場。

日管處表示，近期接獲民眾投訴，指出網路流傳今年自行車節將在7月登場，且活動不用收費，參加就送纜車券、手拉胚體驗，甚至還能參加抽獎，大獎則是知名品牌的公路車。

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日管處說，往年自行車活動都在秋天舉辦，部分活動需事先報名，有些也要繳報名費，且報名管道都是透過官網發布，不會要求加入LINE群組進行報名。

經查民眾提供的網路報名訊息，發現是以前的自行車節活動圖片首度遭詐團盜用，涉嫌假藉活動報名，誘騙民眾加入LINE投資群組，詐團大剌剌的盜圖並在網路行騙，行徑相當誇張，幸好民眾機警，察覺有異立即通報。

日管處也提醒民眾，今年自行車活動將在11月22日登場，之後也會宣布相關活動時程，訊息則以官網為準，籲請民眾多加留意，以免受騙上當。

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日月潭ComeBikeDay自行車嘉年華遭詐團盜圖詐騙，日管處呼籲民眾多加查證，以免受騙。（日管處提供）

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