少年當詐團車手騙逾53萬 父親失職須連帶賠償

17歲蔡姓少年涉當詐團車手騙走吳姓老婦53萬4千元，台南地院判蔡姓少年的父親與兒子要連帶負賠償責任。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/06/23 16:52

〔記者王俊忠／台南報導〕一名吳姓老婦人於2024年8月被詐騙集團假冒公務員及警察騙走53萬4千元積蓄，錢交給當時年僅17歲的蔡姓車手。吳婦不甘心被騙、對蔡姓少年及其父親提告求償，台南地院審認蔡父對未成年兒子有監護責任、判少年與其父親須連帶賠償吳婦53萬4千元，還可上訴。

吳婦提告主張，2024年8月初，當時17歲的蔡姓少年加入不詳詐欺集團分工負責取款。此詐團成員於同年8月2日起，假冒戶政、警察等公務員聯繫她，佯稱她涉及刑案、須配合調查名下銀行帳戶及資金，使她陷於錯誤、依約前往金融機構臨櫃提領32萬6千元，同年8月15日下午將領出的現金及名下3張金融卡交給蔡姓少年，事後再提領20萬8千元交付詐團。

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蔡姓少年依詐團成員指示、將得手贓款放到不詳的計程車內，讓吳婦損失53萬4千元。吳婦為此對蔡姓少年及其父親請求連帶賠償所有損失。

警方事後在高雄逮獲蔡姓少年、將他移送高雄少年及家事法院審理。蔡父出庭時辯稱，他與兒子目前都無力負擔吳婦求償，因他母親罹癌，需要治療、醫藥費，他願以10萬元分期賠償吳婦。

法官認為，蔡姓少年擔任詐騙集團車手，要對受害人負起侵權損害賠償責任，蔡擔任車手時、年僅17歲，蔡父是兒子的監護人，對兒子負有保護與教養的權利義務，蔡父應與兒子負起連帶賠償責任，判父子兩人須賠償吳婦53萬4千元。

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