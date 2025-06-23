海撈近3億！租290個蝦皮帳號賣假LV、香奈兒 10嫌被逮

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/23 16:59

〔記者陸運鋒／台北報導〕以張姓女子為首的不法集團，涉嫌以空殼公司租賃大量網拍帳號，再上架販售中國的劣質仿冒品，並將所得款項洗至中國，經刑事警察局等多個警政單位追查，逮捕張女等10名嫌犯，查扣290個蝦皮帳號、現金逾93萬元及上百件仿冒商品，詢後依違反洗錢防制法及商標法等罪嫌送辦。

刑事局調查，日前接獲檢舉網路販賣中國劣質仿冒品，清查相關蝦皮帳號後，追出張姓女子涉嫌設立馬林、凰圖有限公司及光愛宇宙企業社等公司，向不特定賣家以每月獲利1至2%與服務費2000元，租下蝦皮購物平台帳號並簽約，再交由中國合作商胡姓男子等人經營。

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警方追查，張嫌等人為避免公司獲利龐大遭調查，再指派成員成立豐鎰生技有限公司負責招攬民眾，聲量國際有限公司負責收取獲利款項，藉此分攤金流躲避警方查緝，該集團去年1月起總營業額逾3億元，不法獲利逾600萬元。

此外，該集團還利用親朋好友相互推銷取代網路推廣方式，且公司內部與員工簽立保密協議，最後再由成員以外匯或地下匯兌方式將所得洗至中國，初估至少上億元。

警方表示，案經蒐證並報請新北地檢署指揮偵辦，於本月12日見時機成熟後，持搜索票、拘票兵分18路，前往雙北、桃園、台中及高雄等5處公司及13住處搜索，拘提張女、胡女、斯女等10名嫌犯到案。

警方指出，另查扣蝦皮帳號290個、現金93萬1000元、仿冒CHANEL、VERSACE、LV、NIKE、三麗鷗、蠟筆小新等床包、枕頭套、玩具等商品123件、筆電4台、平板3台、SIM卡10張、公司大小章及相關人私章15顆、提款卡8張、匯款單2批、發票7本、存摺64本及手機15支等證物。

警詢後將10嫌依洗錢防制法及商標法等罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令張女20萬元交保，其餘9名共犯分別10萬至50萬元交保。

警方將主嫌張女等10人移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方在桃園倉庫搜出大量中國仿冒品。（記者陸運鋒翻攝）

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