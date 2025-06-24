犯保法將滿2周年 鄭銘謙：司法也是陪伴走出創傷的力量

法務部長鄭銘謙參與犯罪被害人權益保障法新法施行2周年記者會。（記者王定傳攝）

2025/06/24 10:45

〔記者王定傳／台北報導〕犯罪被害人權益保障法新法上路即將滿2周年，財團法人犯罪被害人保護協會與高檢署昨舉辦記者會，聚焦重傷被害人照顧支持制度與實務挑戰；法務部長鄭銘謙致詞時表示，從制度面的完善、服務網絡的擴展，到個案陪伴的深化，代表法治進展，更展現對生命價值的尊重與同理。他並期許，司法不只是法律的審判，更應成為社會良知的體現，讓每一份努力與陪伴都成為幫助被害者走出創傷的力量。

鄭銘謙特別提到，在重大兒虐案件中，被害人及其家屬的處境與聲音，正深刻考驗司法對人性與正義的回應；他並強調，法務部將持續支持犯保協會深化重大傷害案件的服務，推動從緊急出擊協助，到心理、法律、就業等多面向的持續性支持，建立可依靠的保護服務系統。

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這場記者會除鄭銘謙親臨致詞外，犯保協會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭等人均與會；其中，犯保協會執行長陳娟娟以「創傷後制度到行動：重傷犯罪被害者家庭服務與支持機制」為題進行主題報告，說明協會從「經濟補助、專業參與、公私協力、紓壓喘息」四大面向，擘劃完整的服務方案。

高檢署主任檢察官洪千姬則表示，新「犯保法」是以人為出發點進行各項規範及權益，包含保障被害人訴訟權益，也強化維護被害者的生活尊嚴，以同理方式提供專業且有溫暖的服務；高檢署檢察官洪淑姿則指出，保護兒少國家責無旁貸，法務部已訂定「檢查機關重大兒虐案件偵辦進度」，作為檢察官提早介入重大兒虐案件偵辦的參考，以達快速並完整蒐證。

犯保協會指出，至目前為止，全國已結合83名醫療照護專業人員，並與27個地方機構合作，提供長期照顧、無障礙設施改善、復健補助等整合服務；同時與台新、全聯等企業協力，提供物資、輔具及無障礙設施改善輔助。協會亦與慈濟基金會簽署合作備忘錄，已成功服務多件重傷家庭個案。

犯保協會還指出，為因應重傷被害者頻繁就醫需求，協會推動各地成立「司法保護醫療關懷聯盟」，迄今共結合全國1441間醫療院所，為弱勢家庭提供掛號費減免、轉介綠色通道等協助；另一方面，於全國設置52處「馨生保護服務據點」，作為馨生人（犯罪被害人）在生活歷程中持續獲得陪伴與支持的溫暖基地，透過舉辦生活課程、關懷聚會、喘息活動與支持團體，協助被害者與家屬在安全且受尊重的環境中分享經驗、重建信心。

此外，犯保協會還邀請3名馨生人親自分享走過創傷的生命歷程。其中，苗栗分會的馨生人陳穎生10多年前因車禍導致雙腳癱瘓，但他不向命運低頭，投入健力運動強健體魄，並成為一名計程車司機，以行動持續回饋社會。

新竹分會的馨生人黃雪華，其子邱子彧國中時遭遇嚴重車禍、雙腿小腿截肢，仍樂觀學習，自學程式設計，追尋夢想，更獲得2024年總統教育獎。陪伴並支撐他走過無數困境的，是其母黃雪華無微不至的照顧；另一名花蓮分會的陳令曉先生，本身不是馨生人，因一次員工車禍重傷而接觸協會，主動將自己經營的麻辣鍋店面提供作為花蓮分會第一處馨生保護服務據點，並親自投入保護志工行列。

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