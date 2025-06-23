高市前議長曾麗燕涉詐領助理費一審判12年 二審辯論終結8月宣判

國民黨籍高市議會前議長、現任議員曾麗燕涉嫌貪瀆案，高雄高分院辯論終結，將於8月間宣判。（資料照）

2025/06/23 16:32

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市議會前議長、現任議員曾麗燕被控詐領助理費等上千萬案，被地院依違反貪污治罪條例等罪判刑12年，高等法院高雄分院下午辯論終結，將於8月11日宣判。

據了解，2010年至2015年4月間，同案被告曹雪禎擔任曾麗燕助理，負責服務處等文書工作，離開後由曾麗燕胞妹曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款等費用。

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曾麗燕指示曹女等2人，涉嫌利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領1330萬元助理等費用，被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年，褫奪公權6年。

至於被告曾麗鴻判處有期徒刑3年6月﹔曹女則處不得易科刑2年2月，得易科刑處3月。曾麗燕等3人均不服上訴高雄高分院。

昨天上午，院方開審理庭，曾麗燕辯護律師林水城表示，補助費是議員執行職務的報酬或實質補貼，關於中央及地方民代助理補助費，早在1991年7月12日，大法官釋字282號解釋前，即已直接由所屬機關撥入民代帳戶，本質上即是以報酬的一部分給民代，曾麗燕自無不法所意圖可言。

被告曾麗燕等3人出庭應訊，均否認犯行，庭訊在下午結束，審判長定8月11日上午9點30分宣判。

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