涉洩漏賴總統機密行程 前特勤警官一審判6月、20萬罰金

國安局前特勤曹姓男警官涉洩漏總統賴清德機密行程等資料，台南地院判6月徒刑併科20萬元罰金。（記者王俊忠攝）

2025/06/23 16:14

〔記者王俊忠／台南報導〕前國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏總統賴清德的不公開行程等機密資料，台南地檢署以涉洩漏交付國家機密及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴。今（23）日下午台南地院判曹6個月徒刑（不得易科罰金）、併科20萬元罰金；涉刺探收集賴總統機密資訊的郭姓越南台商則被判無罪，此案可上訴。

法官宣判指，曹警官是公務員假借職務上機會，犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內蒐集利用個人資料罪，判刑6月、併科罰金20萬元，罰金得易服勞役。台南地檢署對此說，待收受判決書後再研議是否上訴。

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南檢於2025年3月19日起訴收押中的曹警官，當天台南地院認曹嫌坦承犯行、犯嫌重大，但無收押必要，裁定10萬元交保。

據了解，32歲曹姓警官是台南人，他報考警大83期、2018年畢業，分發到保六總隊第一警官大隊服務，他在2023年曾任總統候選人柯文哲的特勤人員；2024年5月20日賴清德上任總統後，曹員被借調至國安局特勤中心萬里警衛室，負責賴總統日常安全維護。

曹因涉洩密，2024年12月初遭特勤中心解編，歸建警政署保六總隊，後因被檢調查辦收押禁見，曹也被停職。

據了解，這起洩密案是檢調人員在偵辦其他案件時，從其中1名涉案人手機中，發現竟有賴總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。

檢調查出，2023年底，民眾黨在高雄辦活動向郭姓台商借用他當時在高雄經營的餐廳，郭男因此結識負責柯文哲特勤的曹警官，兩人互加line連絡、日趨熟稔，在曹員轉任賴總統特勤人員後，郭男為掌握賴行程動態與會見政壇人士名單，從中判讀民進黨未來選戰方針或政策風向，以能預先布局、扶持特定人選參選高雄市長，即請曹提供賴總統每天行程動態與會見人員名單。

曹就把賴的住居所、其接見人員名單、賴私人與公務行程安排、賴現時動態及與政壇人士互動情形、總統府內部書面資料等資訊外傳給郭男，尤其賴的私人或公務行程安排，若遭不法人士或境外敵對勢力事先掌握，將嚴重危害元首人身安全。這些資訊，曹都傳給郭男，郭男並將相關對話情資逐一截圖留用。據悉，曹員到案後辯稱只是友人詢問，否認涉及金錢交易等不法。

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