新北土城老厝暗營色情接連被抄 警報市府稽查拆光

新北市警土城分局會同新北市公安聯合稽查小組，聯合警察局、消防局、工務局、拆除大隊等單位，強力拆除土城中央路二段一間暗營色情的老厝；市政府今天完成複查。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/23 16:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城中央路二段一間40年透天老厝近年開起養生館，四度被土城警分局查獲性交易色情，警方啟動第三方警政，通報新北市政府公安稽查小組，除斷水斷電，張貼應立即改善紅單，但業者更換商店名稱、負責人規避，警方確認該處為違章，報請強制拆除，歷經三週強力拆除，市政府今天結案，施展鐵腕打擊色情歪風。

土城警分局針對中央路二段一間養生館四度被查獲經營色情，但業者不懼警方取締，以更換商業登記、負責人，持續從事色情行業，嚴重影響善良風俗，造成治安危害，警方行文市政府公安小組，確認該養生館為違章建築，經新北市政府公安稽查小組決議，會同警方強力拆除具公安疑慮的治安亂源違章。

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土城警分局行政組3年來，多次查獲該美容舒壓會館經營色情，透過第三方警政報請新市政府公安稽查小組稽查，該違章建築經公安稽查小組列為「應立即改善場所」，業者不懼警方取締，將公安小組張貼「應立即改善場所」公告覆蓋，公然挑戰官方維護公安決心。

工務局拆除大隊完成認定，新北市警察局土城分局，會同消防局、工務局、拆除大隊2日進場強制拆除，20日拆除完成，今日複檢確認沒有死灰復燃，展現鐵腕清除犯罪場所決心，改善民眾生活環境與公共安全。

土城分局長陳建龍表示，市政府公安小組跨域整合相關單位，發揮行政一體力量，嚴格管制治安問題的源頭，對於犯罪場所等影響治安問題，警方持續強勢執法，貫徹公權力，根本解決治安問題。

未來將持續結合市政府，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查，勸告業者勿以身試法、心存僥倖。另請房屋所有人應避免將房子出租給不法業者，以免造成治安疑慮、損及自身權益。

新北市警土城分局會同新北市公安聯合稽查小組，拆除土城中央路二段一間暗營色情的老厝。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警土城分局會同新北市公安聯合稽查小組，拆除土城中央路二段一間暗營色情的老厝，分局長陳建龍（右）對屋主宣示政府實施公權力決心。（記者吳仁捷翻攝）

新北市拆除土城中央路二段一間暗營色情的老厝。（記者吳仁捷翻攝）

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