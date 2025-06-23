獨自登山迷航 台南警消Google定位尋獲

65歲劉姓男子今日上午獨自從孚佑宮後山登山後，在山區迷途，東原消防分隊以Google定位後，動員警義消進入山區搜尋後順利尋獲，劉男僅右腳遭藤刺割傷，幸無大礙。（民眾提供）

2025/06/23 14:46

〔記者王涵平／台南報導〕65歲劉姓男子今日上午獨自從孚佑宮後山登山後，在山區迷途，東原消防分隊以Google定位後，動員警義消進入山區搜尋後順利尋獲，劉男僅右腳遭藤刺割傷，幸無大礙。

南市消防局今日上午9時28分獲報，劉姓男子在山區登山時找不到入山位置，驚慌失措求救，東原消防分隊先以Google定位可能迷航的位置，由東原分隊長陳中和帶領隊員林泰志、沈哲弘、賴哲璋與役男林辰韓，加上義消分隊長陳凱倫、義消鄭達發與陳國華、黃崇源、尤聖捷、廖俊堯等人，先在孚佑宮集合，二線分頭搜救。

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由於山區產業道路崎嶇，錯綜複雜，加上連日下雨，樹幹倒塌阻礙通行，增加搜尋難度，搜救人員憑藉豐富的經驗，終於在孚佑宮後山涼亭區往大凍山山徑斜坡處發現劉男，利用四輪傳動農用搬運車將劉男載送下山。現場救護人員初步進行檢傷，所幸只有右腳部分遭藤枝割傷，載送至孚佑宮廣場後自行搭車回家。

65歲劉姓男子今日上午獨自從孚佑宮後山登山後，在山區迷途，東原消防分隊以Google定位後，動員警義消進入山區搜尋後順利尋獲，劉男僅右腳遭藤刺割傷，幸無大礙。（民眾提供）

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