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    首頁　>　社會

    醉漢倒臥社區停車場車道遭輾 到院氣血胸幸運逃過死劫

    新北市淡水蘇姓男子倒在車道上，遭梁姓計程車司機輾過上半身昏迷，竟幸運地未傷及要害；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水蘇姓男子倒在車道上，遭梁姓計程車司機輾過上半身昏迷，竟幸運地未傷及要害；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/23 16:10

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區梁姓計程車司機晚間要開車外出工作，途經社區車道，突然感覺輾過異物，緊急停車，赫見竟然是蘇姓鄰居倒在輪下，而傷者被送往醫院檢查，發現有氣血胸症狀，但沒有生命危險；警方調查，遭輾的蘇男疑因酒醉返家，家屬也不清楚他為何睡在車道上，至於車禍肇因仍待調查釐清。

    淡水警分局員警是於22日晚間10時許獲報，新民街一處社區車道發生有人被車子輾過的意外，警方趕到現場，發現64歲梁姓男子駕駛計程車，要開車駛出社區地下停車場，行經車道不慎輾過倒在車道上的42歲蘇姓男子，造成蘇男昏迷。

    警消緊急將蘇男送醫急救，發現他有氣血胸等傷勢，未好未傷及重要臟器，生命徵象穩定。

    據了解，蘇男外出與友人吃飯，酒醉被送回家，不明原因倒在車道遭輾過，蘇男家人也不清楚蘇男為何倒在車道上遭輾。

    粱姓駕駛則表示，當時他是上坡，看不到上緣路面，但感覺輾過異物就立刻停車查看；警方研判，車子除局部輾過蘇男上半身，可能車速也不快，並未釀成嚴重傷勢。

    新北市淡水蘇姓男子倒在車道上，遭梁姓計程車司機輾過上半身昏迷，竟幸運地未傷及要害，事發後，肇事車停在坡道。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水蘇姓男子倒在車道上，遭梁姓計程車司機輾過上半身昏迷，竟幸運地未傷及要害，事發後，肇事車停在坡道。（記者吳仁捷翻攝）

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