間諜APP遠端洗劫星馬人帳戶 檢破跨國詐團起訴4嫌、查扣2000萬資產

假APP「銘羊天下」誘騙星馬等國被害人下載，竊取手機、及行銀帳戶資料。（記者蔡清華翻攝）

2025/06/23 16:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵破跨國詐團，利用被植入間諜軟體假APP「銘羊天下」誘騙星馬等國被害人下載，竊取手機及銀行帳戶資料，將帳戶內存款提領一空，台、星、馬3國聯手破獲，橋檢依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名詐團幹部，查扣2000萬資產，李姓主嫌未到案發布通緝。

經查，李男與蔡姓等4人組跨國詐團，在高雄橋頭區新興路以及澎湖縣馬公市西文里架設機房，集團先請不明成員在網路假扮電商賣家，透過社群軟體刊登商品廣告，誘騙新加坡、馬來西亞網購被害人，利用WhatsApp通訊軟體聯繫後，要求被害人以手機下載「銘羊天下」APP以利消費，此APP已被集團成員植入間諜軟體，被害人安裝後，詐團便可自後台掌握被害人手機內部訊息。

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詐團再進一步要求被害人使用網銀轉帳，經登入手機植入的假網路銀行網站或假APP，詐團便成功取得被害人的網銀帳密資料，集團便進間操控被害人手機，將帳戶款項轉帳提領一空。其中星國被害人被騙台幣495萬元，該國警方便跨國請求台灣檢警協助，橋檢與警方組成專案小組，陸續逮捕蔡姓、謝姓4名詐團幹部，並查扣價值2000萬元房產及虛擬貨幣。

全案經橋檢偵結，依違反非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財、3人以上犯加重詐欺、入侵與電腦相關設備、無故取得他人與電腦相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪嫌，對蔡男等4人提起公訴，並具體求刑8年，李姓主嫌仍未到案已發布通緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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