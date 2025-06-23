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    首頁　>　社會

    竹北汽車烤漆工廠大火搶救2小時撲滅 幸無傷亡

    新竹縣竹北市麻園二街一家汽車烤漆工廠發生火警，鐵皮廠區熊熊火勢濃煙四起，消防人員出3水線全力搶救。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市麻園二街一家汽車烤漆工廠發生火警，鐵皮廠區熊熊火勢濃煙四起，消防人員出3水線全力搶救。（新竹縣消防局提供）

    2025/06/23 14:19

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市麻園二街一家汽車烤漆工廠，今天上午11點許發生火警，濃煙四起遠遠即可望見，縣府消防局出動大批人車前往搶救，現場鐵皮屋幾乎全面燃燒，消防人員出3水線全力搶救，約下午1點多火勢完全熄滅，所幸無人員受傷受困，確切的起火原因尚待進一步調查、釐清。

    消防局表示，今天上午近11點獲報，竹北市麻園二街發生工廠火警，立即派遣竹北、高鐵、光明、工業、山崎、豐田、一大車組及救災機器人前往搶救共15車30人前往搶救。現場為1層鐵皮結構汽車烤漆工廠，燃燒汽車烤漆工具及汽車6輛，消防人員出3水線進行搶救。

    這起工廠火警，約中午12點2分火勢撲滅進行殘火處理，下午1點14分火勢完全熄滅。消防局研判現場燃燒面積約300平方公尺，損失約500萬元。

    現場為1層鐵皮結構汽車烤漆工廠，燃燒汽車烤漆工具及汽車6輛，消防人員出3水線進行搶救。（新竹縣消防局提供）

    現場為1層鐵皮結構汽車烤漆工廠，燃燒汽車烤漆工具及汽車6輛，消防人員出3水線進行搶救。（新竹縣消防局提供）

    汽車烤漆工廠火警約下午1點多完全熄滅，所幸無人員受傷受困，確切的起火原因尚待進一步調查、釐清。（新竹縣消防局提供）

    汽車烤漆工廠火警約下午1點多完全熄滅，所幸無人員受傷受困，確切的起火原因尚待進一步調查、釐清。（新竹縣消防局提供）

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