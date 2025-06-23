卸下警徽迎新生！ 台中2偵爆犬榮退 認養家庭曝光

台中市警犬隊Audi與Ninja兩隻偵爆犬正式光榮退役。（警方提供）

2025/06/23 14:50

〔記者許國楨／台中報導〕在服勤多年、屢次執行大型場檢、維安及協助重大活動安全維護任務後，台中市警犬隊Audi與Ninja兩隻偵爆犬正式光榮退役，結束第一線警務生涯，隨著使命圓滿落幕，經由嚴格評估與媒合，兩犬分別由來自宜蘭與桃園兩位富有愛心的民眾認養，今天也舉行認養儀式，場面溫馨。

現年7歲半的德國狼犬Audi，性格溫和親人、喜愛撒嬌，因工作表現優異，長年擔任警犬隊重要場檢任務，牠雖擁有狼犬的外型，卻擁有宛如拉布拉多般的親和力，深受隊員喜愛，笑說AUDI是披著狼皮的撒嬌鬼，退役後，由居住宜蘭縣壯圍鄉的張先生領養。

請繼續往下閱讀...

58歲張先生是當地知名獸醫院院長，居家空間寬敞，擁有廣達1200坪的綠地草皮，環境得天獨厚，非常適合大型犬隻居住，他與妻女同住，家庭和樂，且本身已有飼養大型犬隻的經驗，對於犬隻的醫療照護更是專業，Audi未來將在張醫師細心照料下，於寬敞的草地上盡情奔跑，退休日子過得自在又愜意。

另隻退役的比利時狼犬Ninja，目前8歲，外表看似兇猛外表下，擁有一顆溫柔的內心，執勤期間展現了極高的忠誠度，總是全心全意地聽從犬員的指揮，退役後，將由居住於桃園市大溪區的陳先生認養。

36歲陳先生與妻子同住，職業為犬隻行為矯正訓練師，具備豐富的飼養和訓練經驗，他的父親是一名獸醫，家庭環境也非常適合犬隻生活，對面就有公園和綠地草皮，陳先生表示：「Ninja的忠誠和聰明讓我非常期待與牠的相處，我會用心去照顧牠，讓牠在退休生活中感受到愛與關懷。」

台中市警犬隊表示，警犬在維護社會治安上扮演著不可或缺的角色，牠們付出青春與汗水，默默守護著人們的安全，退役後同樣值得擁有一個安穩、快樂的晚年，此次這兩隻偵爆犬成功找到領養家庭，不僅是對牠們過去貢獻的肯定，也彰顯了社會大眾對這些無名英雄的關愛。

認養Audi的張先生，本身也是當地知名獸醫院院長。（警方提供）

認養Ninja的陳先生，職業為犬隻行為矯正訓練師。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法