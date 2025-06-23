國1銅鑼段黑豬趴趴走 5車急煞閃過、1車來不及追撞前車

國道黑豬趴趴走，5車急煞閃過、1車來不及追撞前車。（取自警廣即時報APP）

2025/06/23 14:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道上有豬出沒！國道1號北上142.81公里處、苗栗縣銅鑼鄉路段今天中午1點多突然出現一隻黑豬在國道上趴趴走，釀成追撞事故。其中被追撞的Lexus休旅車車主表示，當時見到前方有豬出沒在車道上同時前方有車輛急煞，趕緊剎車險些撞前方車輛，共有5輛車及時剎車為追撞前方車輛，不過最後方一輛BMW轎車閃避不及撞上Lexus休旅車。

負責載運黑豬的小貨車駕駛則稱，當時並未注意到黑豬跑下，且當時在國道上一路往前未察覺到有一隻黑豬脫離小貨車在國道上。因黑豬在國道上跑動釀成事故後，黑豬被發現遭拖吊走，但是最後也死亡。據了解，陳姓小貨車駕駛當時從苗栗縣三義鄉出發載運豬隻至苗栗肉品市場，車上原有19隻接獲國道警察通知後才得知一隻黑豬掉落國道上還釀成事故。

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國道警方表示，小貨車陳姓駕駛因黑豬於行駛中掉落國道上，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰3000元至18000元罰鍰，整起事故無人酒駕，黑色BMW轎車車頭毀損較嚴重，所幸無人受傷。

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