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    八旬老翁難忘萬華「銷魂滷肉飯」 從北投住家溜出來還沒吃到就走失

    黃姓老翁走到環河快速道路上，現象環生。（記者王冠仁翻攝）

    黃姓老翁走到環河快速道路上，現象環生。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/23 13:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕87歲黃姓老翁平時跟家人住在台北市北投區住家，生活都由家人照料，某次他太想念萬華區一家滷肉飯的味道，居然趁著家人不注意，獨自溜出家門搭捷運、搭火車到萬華車站後，卻想不起這家滷肉飯的地址，不慎走失。幸虧有民眾發現環河快速道路上有一名老翁獨自行走而報警，警方這才將他帶回派出所，成功化解一場驚魂記。

    北市警萬華分局西園路派出所日前接獲報案，民眾聲稱有一名老翁獨自一人，在環河快速道路上行走，由於現場車流多且速度快，險象環生；西園所員警戴京橋、林宏瑋獲報隨即趕往現場。

    員警到場後，迅速在路上找到這名老翁，由於當時正值中午、天氣炎熱，老翁狀況並不好，員警於是先將他帶回派出所休息。

    老翁隨員警回到派出所後，員警進一步詢問，他這才說出自己姓黃，還說自己平時跟家人住在北投區，因為太想念萬華某家滷肉飯的味道，於是當天早上趁著家人不注意，自己外出，搭捷運從北投站前往台北車站，再從台北車站轉搭火車到萬華車站，但他出站後卻想不起來滷肉飯的店家位置，一路往南走，不慎走失。

    警方擔心黃姓老翁出意外，立刻聯繫家人前來派出所，順利幫助他返家。警方也呼籲，家中有年長者出門時，應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出，家屬也可申請愛心手鍊，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。

    據了解，這家讓黃姓老翁念念不忘的滷肉飯，是位在廣州街、梧州街口的一家小攤，該處沒有招牌跟店名；這家滷肉飯通常從早上開始營業，有時生意太好，不到中午就售完收攤，在地方上小有名氣。

    警方到場協助。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場協助。（記者王冠仁翻攝）

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