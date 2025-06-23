里港婦人買紙箱起糾紛拿麥克風到超商理論 顧客看不下去報警

里港婦人到超商理論，警方到場處理。（屏縣里港警分局提供）

2025/06/23 13:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉一名婦人日前到超商購買紙箱，數日後覺得店員可能引導她買了較貴的冷凍紙箱，因此拿著麥克風返回超商理論，店內顧客看不下去報警，驚動警方到場處理。

該起消費糾紛過程影片被網友po上Threads，po文指出，遇到一個婦人手拿麥克風在超商開罵，其他客人在旁邊解釋，她還罵人拿麥克風一直罵，全店都要強迫聽她講話。只見影片中一名婦人手拿麥克風對店員大聲說「你當時沒有告知沒有一般紙箱」、店員回說「我有告知，你可以拒絕不要買」，婦人又喊「你沒有告知！」、店員再回「我有告知」。po文引起網友熱烈議論。

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里港警分局今天（23日）說明，於6月21日晚間8時許接獲民眾報案，里港鄉某連鎖超商內有民眾糾紛案。經警方到場了解，一名年約50多歲婦人於案發前幾天前往超商欲購買一般紙箱，但因一般紙箱缺貨，店員表示僅剩冷凍紙箱。婦人購買冷凍紙箱後數日，覺得可能是店員謊稱一般紙箱缺貨而引導她買較貴的冷凍紙箱，因此到超商找店員理論。

警方表示，全案為消費糾紛，警方當場告知申訴管道以維護雙方權益。呼籲民眾遇消費糾紛可與企業經營者直接溝通，嘗試達成協議；如果協商不成，可以向消保官申訴、或撥打全國消費者服務專線「1950」，以維護雙方權益。

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