獅子會第八聯合會 贈澎湖消防局、湖西及西嶼鄉公所消防衣褲

國際獅子會捐贈澎湖縣政府消防局10套消防衣物。（記者劉禹慶攝）

2025/06/23 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「社團法人台灣省國際獅子會第八聯合會」，今（23）日跨海前往澎湖縣消防局、湖西鄉公所及西嶼鄉公所，捐贈消防局「全套消防衣褲10套」、湖西鄉公所8人座巡迴服務車、西嶼鄉公所5人座巡迴服務車，分由縣長陳光復、湖西鄉長陳振中、西嶼鄉長李添進代表接受，並致贈感謝狀，表達誠摯謝意。

獅子會捐贈消防衣褲為國際知名品牌「VIKING」，符合歐盟EN標準規範，具備優異的耐熱、防灼傷與抗熱輻射功能，能顯著提升消防人員在高風險環境下的行動效率與安全防護。裝備將由第一線單位投入使用，實質提升澎湖地區災害應變能力。

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顏志祥總監表示 ，「關懷疾苦、扶弱濟困」是獅子會道德行為規範，也是獅友8大信條之一，更是「志在服務、祥和獅誼」年度主題最重要的人道精神。澎湖縣隸屬我國偏遠離島地區，醫療水準及生活指數比起本島相差甚鉅，因此除上次聯合高雄市明燈慈善會辦理發放澎湖縣一市五鄉邊緣戶禮券（每戶3000元，共100萬元）社會服務外，今又在澎湖縣辦理3項大型社會服務。

捐贈澎湖縣政府消防局消防衣褲套組（共10組），總經費70萬元。捐贈湖西鄉8人座巡迴車99萬6000元、捐贈西嶼鄉5人座巡迴服務車75萬7千元，再加上4月21日捐贈澎湖縣五鄉一市邊緣戶共305戶，每戶3000元及捐贈社服單位共新台幣100萬元，今年度捐贈澎湖縣各鄉鎮社會服務金額已超過300萬元，創歷年新高。

國際獅子會捐贈湖西鄉公所八人座社區巡迴車。（記者劉禹慶攝）

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