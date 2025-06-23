偷拍少女裸體，法官認為男子無悔意重判7年2月徒刑。（資料照）

2025/06/23 13:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名24歲的洪男子和未成年的A女視訊裸聊，偷偷錄下對方裸露的身體和私處，畫面經重製後被傳到網路上。事情曝光後，A女身心受創，個性變得偏激、不敢出門，搬到外縣市就學。該案法院近日審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判洪男7年2個月徒刑。

此事發生在2022年8月，洪男透過網路認識年僅14歲的A女，兩人發展成情侶關係。某天雙方用LINE視訊時，洪男哄騙對方裸露胸部、下體等私密部位，私下偷偷用手機的錄影功能把整個過程拍下來，完全沒經過對方同意。

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直到同月底，洪男的友人無意間在洪的手機裡發現這些私密影片，覺得事情大條，趕緊透過A女打工的店長聯繫她的父母。此時A女裸露的已在雙方的交友圈傳開，A承受極大壓力，父母氣得報警處理。

法院審理時，A女的父母心痛表示，A女在案發後個性變得偏激、不出門，不去敢在原學區學校就讀，特意跑去外縣市就讀等語，此事已嚴重影響到女兒的身心健全成長。法官認為，洪男明知A女未成年，卻為滿足私慾偷拍，對少女造成難以彌補的傷害，行為非常惡劣。

被告竊錄A女透過行動電話LINE通訊軟體視訊之性影像，自屬創造影片之行為，所為觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第3項所稱「製造」而非「拍攝」。被告事後坦承犯行，竊錄女友影像，雖已全數刪除，但仍有可能儲存在雲端伺服器，事發至今完全沒有賠償或道歉的動作，法官認為他根本沒悔意，不符合減刑條件。

法官表示，該案符合《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段，加重其刑之規定。被告為成年人，故意對少女無故竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，沒有可憫怒的理由，更應加重其刑，而洪男之前曾因犯公共危險罪遭判刑3月，犯後理應產生警惕作用，並因此自我控管，惟其再犯本案，顯見前案徒刑之執行對被告並未生警惕作用，足見其對於刑罰之反應力顯然薄弱，因此判處7年2個月，並沒收他的手機和所有偷拍的影片。全案可上訴。

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