為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒販拒檢台中街頭暴衝！妻接應落跑 賓士狂飆撞雲林民宅雙雙被逮

    白色賓士車面對警方包夾，一度失控衝撞民宅。（警方提供）

    白色賓士車面對警方包夾，一度失控衝撞民宅。（警方提供）

    2025/06/23 13:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨（22）日晚間驚傳毒品通緝犯拒檢橫衝直撞，林姓男子駕駛BMW權利車不僅拒絕盤查，還瘋狂橫掃44輛汽機車後棄車逃逸，其妻駕駛白色賓士車前來接應，一路逃逸到雲林口湖鄉被警方鎖定包夾時，賓士車甚至失控衝撞民宅，最後夫妻倆雙雙落網，結束這場橫跨台中、雲林的驚悚追逐。

    台中市第六分局表示，昨晚9時20分許，市政派出所員警在青海路發現一輛BMW車籍異常，上前攔查時，46歲駕駛林男因心虛加速逃逸，經查，林男先前因涉及販毒，遭嘉義及雲林地檢署通緝，應入監服刑6年，已逃亡逾兩年，而他在逃竄過程中橫掃市區街道，連續擦撞7輛汽車、37輛機車，現場宛如電影翻拍。

    林男駛至黎明路與光明路口時，因車流壅塞無法前進，當場棄車徒步逃逸，警方隨即調閱沿線監視器，發現林男曾躲藏於工地內，之後通知40歲李姓妻子駕駛白色賓士車前來接應，警方擴大監控路網，掌握該賓士車從台中上高速公路南下行蹤，最終於今天凌晨2時在雲林口湖鄉追上該車。

    警方當時前後包夾攔截時，賓士車竟不顧一切失控衝撞路邊民宅，所幸未造成人員傷亡，警方隨即將林男與其妻一併逮捕，警方在棄置的BMW車內查獲安非他命、毒品咖啡包、以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，初步研判林男來台中疑為毒品交易，而住嘉義的這對夫妻，逃逸至雲林口湖鄉疑是為了投靠友人藏匿。

    警方強調，林男拒檢逃逸、不顧民安衝撞車輛，甚至動用妻子接應逃竄，行徑對人車極具危險性，全案將依妨害公務、毒品、公共危險與毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

    第六警分局呼籲，執法過程中任何拒檢、逃逸甚至衝撞警察與民眾的行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重法律制裁，絕不容忍此類挑戰公權力行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方自車內揪出這對逃逸夫妻檔送辦。（警方提供）

    警方自車內揪出這對逃逸夫妻檔送辦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播