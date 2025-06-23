毒販拒檢台中街頭暴衝！妻接應落跑 賓士狂飆撞雲林民宅雙雙被逮

白色賓士車面對警方包夾，一度失控衝撞民宅。（警方提供）

2025/06/23 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨（22）日晚間驚傳毒品通緝犯拒檢橫衝直撞，林姓男子駕駛BMW權利車不僅拒絕盤查，還瘋狂橫掃44輛汽機車後棄車逃逸，其妻駕駛白色賓士車前來接應，一路逃逸到雲林口湖鄉被警方鎖定包夾時，賓士車甚至失控衝撞民宅，最後夫妻倆雙雙落網，結束這場橫跨台中、雲林的驚悚追逐。

台中市第六分局表示，昨晚9時20分許，市政派出所員警在青海路發現一輛BMW車籍異常，上前攔查時，46歲駕駛林男因心虛加速逃逸，經查，林男先前因涉及販毒，遭嘉義及雲林地檢署通緝，應入監服刑6年，已逃亡逾兩年，而他在逃竄過程中橫掃市區街道，連續擦撞7輛汽車、37輛機車，現場宛如電影翻拍。

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林男駛至黎明路與光明路口時，因車流壅塞無法前進，當場棄車徒步逃逸，警方隨即調閱沿線監視器，發現林男曾躲藏於工地內，之後通知40歲李姓妻子駕駛白色賓士車前來接應，警方擴大監控路網，掌握該賓士車從台中上高速公路南下行蹤，最終於今天凌晨2時在雲林口湖鄉追上該車。

警方當時前後包夾攔截時，賓士車竟不顧一切失控衝撞路邊民宅，所幸未造成人員傷亡，警方隨即將林男與其妻一併逮捕，警方在棄置的BMW車內查獲安非他命、毒品咖啡包、以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，初步研判林男來台中疑為毒品交易，而住嘉義的這對夫妻，逃逸至雲林口湖鄉疑是為了投靠友人藏匿。

警方強調，林男拒檢逃逸、不顧民安衝撞車輛，甚至動用妻子接應逃竄，行徑對人車極具危險性，全案將依妨害公務、毒品、公共危險與毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，執法過程中任何拒檢、逃逸甚至衝撞警察與民眾的行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重法律制裁，絕不容忍此類挑戰公權力行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序的生活環境。

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警方自車內揪出這對逃逸夫妻檔送辦。（警方提供）

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