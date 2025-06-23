女老師誤入假投資陷阱被詐200萬元 警將計就計逮2車手

警方將侯姓車手頭送辦。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/23 13:06

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市任教的林姓女老師落入詐騙集團假投資陷阱，她誤以為投資虛擬貨幣可以穩賺不賠，在今年3月間交付200萬元給車手假扮成的「理財專員」。事後她越想越怪，報警才發現遇上詐騙；她心有不甘，與警方將計就計，假裝要再投入200萬元，近期與車手相約面交，讓警方順利逮到張姓車手與侯姓車手頭。

警方調查，林姓女老師在台北市某校任教，她先前在網路上看到投資廣告，好奇點擊，輾轉加入1個投資群組；群組中的「理財老師」謊稱投資虛擬貨幣獲利翻倍、穩賺不賠，還秀出獲利滿滿的對帳單。她信以為真，以為遇上投資的好機會，好奇詢問，對方隨即聲稱要先「儲值」200萬元，才可以加入某投資平台來操作。

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林不察，在今年3月間以面交方式，交付200萬元現金給車手假扮成的「理財專員」，事後她果然發現投資平台帳面上獲利滿滿。

不過，林越想越覺得奇怪，她事後上網查閱相關資料，這才發現自己落入詐騙集團陷阱，氣得跑到住家附近派出所報案。

警方研判詐騙集團會食髓知味，繼續編理由向林行騙，警方將計就計，要林假裝同意再投入200萬元，同時要她近期與車手相約在中山北路5段1處地點面交，同時派員到現場周邊埋伏。

不出警方所料，當天假扮成理財專員的張姓車手依約現身，警方見到他向林收取200萬元現金後，立刻上前逮人。警方一逮到張，同步也將在附近監控的侯姓車手頭逮捕，還在侯身上查獲其他詐騙案件贓款及人頭帳戶提款卡數張

警方最後將張、侯依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦，同時也深入追查幕後詐騙集團。

士林分局呼籲，民眾切勿輕信社群媒體上所謂「股票投資名師」、「虛擬貨幣投資」或「飆股社團」等廣告或社團群組的投資資訊，民眾參與投資應需透過合法之證券交易所或銀行，避免受騙，若有接獲要求提供帳戶、匯款或交付現金等情況，均應小心查證，可透過撥打110及165服務專線請求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮到張姓車手。（記者王冠仁翻攝）

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