炎上！房仲脫口高中女生「穿得很騷」 互告妨害名譽、性騷擾

女子聽見穿的很騷後，上前質問該名房仲。（取自threads「in_sky_oooo」）

2025/06/23 13:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名女子前天（21日）穿著高中制服行經中和區某間早餐店，正在吃早餐徐姓房仲突然脫口「穿的很騷」，女子氣得質問「是什麼意思」？卻遭徐男反嗆「我又沒指名道姓」；影片在社群平台發酵，徐男慘遭網友肉搜、「炎上」，提告該女子妨害名譽，該女子也申訴徐男涉嫌性騷擾。

女子將此段影片上傳至社群Threads，並同意新聞基於公共利益引用，內容顯示女子質問該名男子「剛剛經過你說我穿的很騷是甚麼意思」？男子回「我有在說妳嗎」？女方又問：「你看著我的眼睛說的，不承認沒有關係，不要一張嘴巴傷害別人一整天心情。」男子則嗆：「書都讀到哪裡去了，我又沒指名道姓，看著你就是說妳嗎？」

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這傳影片在網路迅速發酵，也引起網友同仇敵愾韃伐，並肉搜出影片中的男子是在新北中和擔任房仲，紛紛痛批「建議版主將影片給公司投訴，讓公司知道自己員工的多優秀」、「大家有看到同桌的還笑到合不攏嘴嗎，素質好不到哪去」、「超好笑，一直吃東西抖腳來掩飾自己的緊張」。

徐姓房仲遭網友炎上後也留言，坦承是他個人行為，不希望影響公司或其他同事，並指稱已離職，這件事跟當事人「有很大的誤會」，若是他們聊天內容有讓當事人不舒服，可以當面向當事人道歉。

對此，中和警分局表示，事發當天傍晚徐男對該名女子提出妨害名譽告訴，而該女在同日晚間也提出性騷擾申訴，後續也將通知雙方到案說明，將釐清事發經過。

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