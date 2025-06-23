台中三興閣布袋戲團倉庫大火 3000尊戲偶陷火海損失逾千萬

台中「三興閣布袋戲團」位在逢甲商圈的倉庫，昨晚發生火警。（民眾提供）

2025/06/23 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中逢甲商圈22日晚間發生一起倉庫火警，當地經營逾半世紀的「三興閣布袋戲團」帶來沉痛災情，由於現場是劇團存放戲偶與道具的鐵皮廠房，火勢迅猛，短短數十分鐘內燒毀約3000尊戲偶，道具與設備也幾乎付之一炬，初估損失超過千萬元。

據了解，劇團第二代團長何宗明與乾兒子當時正待在屋內，突然聽見屋外傳來劈啪聲響，接著濃煙迅速竄入室內，隨後停電，何宗明第一時間衝出查看，發現倉庫陷入火海，一度想衝進屋內搶救戲偶，但火勢過於猛烈只能作罷，所幸兩人及時逃出，未釀人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

三興閣布袋戲團創立於1969年，由何宗明父親何金三創立，至今已有56年歷史，長年受邀至全台各地宮廟演出，為地方重要的掌中戲團之一，倉庫內大量戲偶皆為老師傅手工雕刻、服裝精緻，其中不乏5、60年歷史的古董戲偶，每尊平均市值4至5千元，部分更具無法量化的文化價值。

而這些戲偶是劇團數十年的心血與靈魂，如今幾乎全毀，「對我們來說不是金錢，是一輩子的記憶。」何家呼籲政府單位能給予協助，協助劇團走過難關。

這起火警發生在昨晚8時50分，倉庫地點就在逢甲商圈旁邊，消防局獲報派遣第八大隊、轄區水湳分隊等7個單位，出動各式消防車15輛、消防人員36名趕抵時，發現建物為1層鐵皮構造建物，裡面堆滿布袋戲偶、搭戲台的木材、製造效果的鞭炮等表演道具，火勢延燒猛烈。

消防人員部署多條水線滅火，火勢在晚間9時18分控制，於9時55分撲滅，確認無人員傷亡，估計燃燒面積約100平方公尺，另波及3輛車輛（2輛轎車及1輛貨車），起火原因由火調人員調查中。

火勢相當猛烈，約3000尊戲偶，道具與設備也幾乎付之一炬。（民眾提供）

三興閣掌中劇團成立至今已56年，經常在各地廟宇表演。（擷自三興閣掌中劇團臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法