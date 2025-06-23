台東警方森永隧道攔截毒販 查獲大量安毒喪屍菸彈

台東警方在森永隧道前攔截毒犯，查獲毒品。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/23 11:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局刑事警察大隊偵辦一起販毒案，持台東地方法院搜索票，在南迴公路台九線428公里森永隧道前，攔查駕駛自小客車之謝姓毒販及莊、姓嫌犯，當場在車子後座行李廂內查獲1公斤毒品安非他命、海洛英3包、依托咪酯菸油5瓶、菸彈、空菸彈1批、電子磅秤、現金2萬1900元、智慧型手機等證物，警詢後今天將謝嫌等人依違反毒品危害防制條例案，移送台東地方檢察署偵辦。

警方表示，謝姓毒販長期於號東、屏東等地區，販賣第二級毒品安非他命、依托咪酯菸彈，遂成立專案小組並報請台東地檢署指揮偵辦。歷經3個多月追查、蒐證後，獲知謝嫌近日內到台東販賣毒品。謝姓主嫌行事狡猾，台東縣警察局出動刑警大隊、霹靂小組及大武分局共19名警力在森永隧道前實施攔截圍捕，但從白天等到深夜，直到凌晨時段，謝嫌等人才開車進入台東，但台東警方已布下層層關卡，一舉將謝、莊等2人查緝到案，成功阻斷毒品流入市面。

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台東縣警察局表示，販賣第二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，並可併科1千萬5百萬元以下罰金，切勿因牟取不法利益而存有僥倖心理，凡走過並留下痕跡，將持續打擊毒品犯罪，斷絕毒品供應鏈，避免毒品戕害國人身心健康。

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台東警方在森永隧道前攔截毒犯，查獲毒品。（記者黃明堂翻攝）

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