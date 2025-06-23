破解墜樓真相！曾參與五億高中生案 知名法醫教中警「讀懂屍體」

此次課程邀請法務部法醫研究所研究員潘至信（右）親自授課。（警方提供）

2025/06/23 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕為提升第一線專業，台中市警局鑑識中心近期與法務部法醫研究所、國立中興大學攜手，分兩梯次舉辦鑑識專業教育訓練，聚焦「高處墜落案件研判」與「槍砲主要組成零件的金屬硬度測試」兩大領域，藉由學術與實務並重方式，協助鑑識人員在實務現場中精準蒐證與研判，強化科學辦案效能。

市警局指出，此次課程邀請法務部法醫研究所研究員潘至信親自授課，潘至信具備病理學專科背景，曾任病理科主任與疾病管制署病理實驗室負責人，實務經驗豐富，曾參與長榮女大生命案、寶林茶室中毒案、台中五億高中生墜樓案及高雄連續殺人分屍案等多起全國矚目重大案件，專業聲望深厚。

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課程中，潘至信深入剖析高處墜落案件的關鍵判斷要素，從傷勢特徵、墜落方式、死亡機制切入，輔以現場照片及案例，教授學員如何透過著地體位、墜落方向與遺留跡證的分布，辨識墜落處、中介點與著地點，及垂直與水平距離的測量方法，判斷案情屬於自殺、他殺或意外事故。

潘強調，鑑識人員在現場勘察中，對血跡型態研判、指紋與DNA跡證的型態、位置及鑑定結果，對釐清事實真相具有極高重要性，也進一步說明現場距離測量、落點推算與重力加速度等物理概念在鑑識工作中的實務應用。

另一場重點課程則因應《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，特別針對槍砲「主要組成零件」的金屬硬度進行實作教學，由於近年非法改槍猖獗，不法分子常將槍械拆解販售，為因應此類新型態犯罪，法令規定如槍管、槍機、滑套與轉輪等硬度達95HV以上的金屬零件，皆納入管制範圍。

為讓鑑識人員具備專業鑑定能力，特別邀請國立中興大學林啟明與劉凡瑋兩位老師擔任講師，講解金屬材料的結構與硬度測試原理，現場示範維氏硬度測試流程，並安排學員操作硬度筆實測樣品，提升對槍械零件的鑑識敏感度。

台中市警局近期舉辦鑑識專業教育訓練。（警方提供）

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