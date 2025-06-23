測量地界卻遇車禍 竹縣地政測量員驚險歷劫

新竹縣竹東地政事務所測量課測量助理葉志遠（中）、測量員許玉欣（左），日前執行公務遭遇車禍的驚險意外，所幸都無大礙，該所測量課課長古守豐（右）代表縣府地政處長古瓊漢給予慰勉。（記者黃美珠攝）

2025/06/23 12:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉新中正橋根富林路3段路口雜草過長，預拌混凝土車疑因行車視野不良，右轉時沒有看到在旁鑑界的地政事務所人員及民眾共3人，造成受傷。但測量助理葉志遠飽受驚嚇和負傷後並未馬上就醫，而是繼續完成當天的外勤業務，直到發現右手舉不起來才就診，所幸僅是擦挫傷。

縣府地政處長古瓊漢說，外勤同仁上山下海執行測量和鑑界，期間潛藏很多風險。除了可能發生前述的車禍意外，同仁們被狗追、遭蜂螫更是家常便飯，甚至有時因為現場雜草叢生，或是工地棧板老舊腐朽，一個不小心踩下就摔落深坑，確實值得大家一起關心。

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葉志遠說，前述車禍意外發生時，他跟測量員許玉欣、地主妻子以及楊姓代書站在車水馬龍的120號縣道跟新中正橋交叉十字路口處的路外，正執行著測量和鑑界。由於現場車聲快速且始終川流不息，他們也相信已站在路外應相對安全，所以並沒有注意到有預拌混凝土車這類大車來勢洶洶的車聲，等到他瞥見大車逼近已經來不及了。

只能說萬幸，好在他當時是面對馬路而站，還有轉身、往路外更深草叢區閃的瞬間機會，否則就是整個人自後被大車直接碰撞，而不是僅僅左手手背被預拌混凝土車的右後車輪葉子板擦碰到再摔倒而已。只是，強大的撞擊力連帶讓站在他附近的楊姓代書、地主妻子也被波及，導致雙雙跌落水溝，其中地主妻子年事較高，傷勢相對較嚴重。許玉欣當場一度嚇傻，隨後立即報案、叫救護。

由於當天總共有兩件測量工作，為了不影響下一件民眾的權益，葉志遠自忖無礙堅持先工作再說，因此第一時間並未放下工作去看醫生。直到當天所有外業勤務執行完，發現自己的右手提不起來後才趕忙去看醫生，所幸只是擦挫傷。

當了36年測量助理的葉志遠說，測量人員除非碰到颱風天且真的是風大雨大，不然上班都在外面，是標準的「老外」，各種風險確實難料，但大家都只有勞保，不像某些私人企業還有團保。

另外，基層人力不足也是問題，新竹縣溪北還有竹北、新湖2個地政事務所處理5個鄉鎮市的地政問題，溪南8鄉鎮卻只能靠竹東地政事務所，他們從平地到尖石、五峰全包，這也是他事發當下決定先工作完再說的重要原因。

新竹縣竹東地政事務所測量助理葉志遠事發時被預拌混凝土車的右後輪葉子板擦撞到左手背，往右摔倒後的傷痕迄今仍清晰可見。（記者黃美珠攝）

新竹縣測量助理葉志遠說事發當下他左手背遭到預拌混凝土車葉子板刮擦到，傷痕仍在。（記者黃美珠攝）

地政外勤測量人員工作現場危機四伏。（取自竹縣府官網）

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