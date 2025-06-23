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    首頁　>　社會

    偷拍女同學「絕對領域」後積極求醫 高中生獲法官原諒輕判緩刑

    高中生偷拍女同學裙底風光，事後積極就醫治療被法院輕判緩刑。示意圖。（資料照）

    高中生偷拍女同學裙底風光，事後積極就醫治療被法院輕判緩刑。示意圖。（資料照）

    2025/06/23 12:02

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄某高中的阿強（化名）趁同班女同學彎腰時，拿手機偷拍女同學的裙底風光，女同學查覺立刻向師長反映並報警，阿強得知自己闖禍後，趕緊向兩間醫院掛號求助身心科，法官認為他雖然沒有跟女同學達成和解，但積極治療行為徧差，因此輕判他緩刑3年。

    判決指出，去年4月30日下午2點，阿強發現班上女同學正彎腰準備撿東西，女同學穿著短裙露出「絕對領域」，阿強見機不可失，立即掏出手機朝女同學裙底拍攝，附近同學見狀後出聲制止，女同學才驚覺自己被偷拍，氣得向校方反映，並報警提告。

    高雄地方法院審理時，阿強坦承犯行，還說自己一再跟女同學道歉，還把手機交給女同學刪除不雅照，但女同學堅持告到底，也不願意和他和解。

    法官發現，阿強事後向兩間醫院掛號求助身心科，積極治療行為徧差，考量他沒有前科，雖然未與被害女同學和解，但他人生正要起步，經此偵審程序後，當知警惕，而無再犯之虞，因此依無故以錄影攝錄他人性影像罪判刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑3年，須提供120小時義務勞務，以啟自新，可上訴。

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