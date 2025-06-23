台中毒犯鬧區拒檢狂竄！開BMW橫掃44汽機車 逃逸5小時落網

林男駕駛BMW狂竄，最後棄車逃逸。（警方提供）

2025/06/23 10:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨（22）日晚間驚傳林姓毒品通緝犯拒檢狂竄，期間駕駛BMW橫掃44輛汽機車後棄車逃逸，警方歷經5小時連夜追緝，終於在今（23）日凌晨於雲林縣成功將林嫌逮捕到案，整起事件如同電影般驚險，所幸無人傷亡。

第六分局指出，22日21時20分許，市政派出所員警於青海路一帶巡邏時，發現一輛BMW轎車車籍異常上前攔檢，不料，46歲駕駛林姓男子見警靠近，因自身涉及毒品案遭通緝中，當下心虛拒檢猛踩油門逃逸，沿途瘋狂穿梭市區街道，竟接連橫掃44輛路邊停放的汽機車，現場車毀景象令人怵目驚心。

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林男隨後逃至黎明路與光明路口時，由於車流壅塞無法前進，林男隨即棄車徒步逃逸，警方迅速封鎖現場並調閱監視器，調查其逃逸方向後，研判他有往南移動跡象，立即鎖定位置，並調派警力擴大搜索，今天凌晨2時許在雲林口湖鄉發現其蹤影，當場壓制逮捕，結束這場跨縣市追捕行動。

經初步清查，林男逃竄期間，共擦撞汽車7輛，機車37輛，目前接受警詢中，全案將朝妨害公務、公共危險等罪嫌究辦；警方強調，執法過程中任何拒檢、逃逸甚至衝撞警察與民眾行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重法律制裁，絕不容忍此類挑戰公權力之行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序生活環境。

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BMW沿途橫掃44輛汽機車。（警方提供）

BMW沿途橫掃44輛汽機車。（警方提供）

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