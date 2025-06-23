悲求畫面！18歲女騎士命喪吊車輪下 母痛心質疑肇事者輕易交保

台北市18歲蔡姓女騎士21日下午在新生南路、忠孝東路口遭吊車重壓，當場身亡。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2025/06/23 11:20

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〔記者陸運鋒／台北報導〕77歲賴姓男子前天（21日）駕駛大型吊車行經台北市大安區時，撞上3名停紅燈的機車騎士，其中18歲蔡姓女騎士遭輾過當場身亡；蔡母在網路上悲痛發文質疑，肇事駕駛撞了人還往前輾，甚至還倒車、逃逸，結果自稱不舒服就交保，令人無法接受，喊話路過目擊者提供行車紀錄器影像追查真相。至於網路上有傳聞蔡姓女騎士是北部某醫院家族接班人，警方不予證實。

蔡母昨在社群Threads上悲痛發文指出，女兒就讀聖母護校4年級，目前在醫院實習，正好放假返家，當天想吃茯苓糕才出門，未料遭遇死劫。

蔡母質疑，女兒當時在路口停等紅燈，怎料遭駕駛大型吊車賴姓司機未剎車撞倒「慢慢輾過去」，最後因為前方有機車阻擋才停止，並且再「往後倒車」、移動方向盤，最後「肇事逃逸」被熱心民眾擋下，她盼在21日下午2時至2時30分路過新生南路、忠孝東路的網友，可提供更多的影像釐清案情。

蔡母今天再度發文指出，根據網友提供影片內容顯示，吊車未剎車撞上去後，輪胎跳動如此大力還繼續輾過第二輪，駕駛竟試著倒車、逃逸、甚至不下車，但是就一句「不舒服」、「不清楚」，最後輕易以15萬元交保，令人無法接受，家屬至今連一通道歉電話都沒有接到。

蔡母痛心質疑，這樣的「不定時炸彈」不應該聲押嗎？她還說：「殺人後都有公然逃逸的行為了，交保後難道不會想要出國嗎？又或者他很有自信自己會被輕判，繼續開著拖吊車尋找下一個亡魂？而不是讓兇手的一句不清楚不知道就草草結案。」

對此，警方表示，目前整起事故已由檢方著手調查，若家屬有疑慮或異議，可隨時向檢方提出，昨已將依賴姓駕駛依過失致死、過失傷害及肇事逃逸等罪嫌送辦。

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