老翁逞獸慾傾家蕩產波及老妻 判賠300萬前脫產全追回

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/06/23 10:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男子對兩名年幼的繼外孫女多次性侵，在學校操場旁草叢、公園，甚至巷內小貨車上逞獸慾，還傳染性病，刑事方面被判關13年，民事又被台東地院民事庭判應賠償其中一外孫女及其母親共300萬元。他在判決確定前將名下房產以贈與名義全過戶給妻子，被害人提起撤銷贈與之訴，台東地院判撤銷贈與並塗銷移轉登記。年老逞獸慾，不只自己一無所有，老妻也泣訴一生努力積攢落得無家可歸。

這名男子與這兩名為未滿7歲女幼童的外婆再婚，被女童稱呼為外公。兩位幼童的母親是姊妹；姊姊因與丈夫感情不睦，為了生計在北部謀生，一度將女兒託母親照顧，竟落入狼爪；妹妹住在北部，因男子北上回診借宿後，女兒染患性病，就醫才追問出被性侵的過程，再發現姊姊的女兒也遭性侵。

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老翁多件罪行，台東地院數罪分罰，併判執行有期徒刑13年，他上訴花蓮高分院被駁回；兩名被害人的母親中，姊姊以女兒之身體權、貞操權及性自主權，及身心受有重大傷害，對此男依民事提出損害賠償，要求賠她及女兒各150萬元，此男在庭訊中否認犯行拒賠，但法官認為罪證明確，判賠共300萬元。

被害人為追討賠償金，持民事判決確定證明書持向國稅局查詢加害人財產所得資料及向地政機關調取系爭房地登記，查出他為逃避此損害賠償債務，與妻子共同議謀脫產，以配偶贈與為原因，將其名下不動產所有權移轉登記於妻子名下，請求撤銷。

該翁抗辯不服刑事判決結果，他自認沒有對於女童有侵害行為，怎麼可能賠錢？且他沒有什麼財產，只有房地，是給妻安定的生活才把過戶給太太，本就要過戶，怎知道會發生這件事？

她的妻子對於刑事判決也有很多意見，不服判那麼重，不知有民事判決，且房地是她與丈夫共同打拚，自認先生將房地送給她是應該的，如果再過戶回去，她很不服，她已經那麼老了，被拍賣就沒有其他地方可以住。

台東地院民事庭法官認為，性侵案的刑事判決及民事賠償都已定讞，老翁有賠償義務，房地所為之贈與行為為無償，既有害於被害人之債權，被害人自得請求撤銷贈與之債權行為及所有權移轉之物權行為，所有權移轉登記應予撤銷。

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