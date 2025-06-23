整座山都他的！酒店大亨擁8萬多坪猴硐山林 6/30將拍賣

行政執行署宜蘭分署30日將拍賣蕭姓大亨持有的猴硐車站週邊土地。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/23 10:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾在基隆地區開設酒店的蕭姓大亨2004年過世，生前購入大批新北市瑞芳區猴硐一帶土地，目前市值達億元，但因民間債務問題，子女均拋棄繼承，連500萬元的遺產稅也無人繳納，土地被送至行政執行署拍賣。書記官會同地政人員會勘發現「整座山都他的」，將9筆土地分為4標換算每坪最高不超過3200元，將於6月30日展開拍賣。

行政執行署宜蘭分署指出，此次除了猴硐萬坪土地外，還有化工公司萬坪廠房、知名社區停車位及馬自達轎車，也會一併登場，機會難得。

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這次拍賣主力為蕭姓酒店大亨名下猴硐車站週邊大批土地，將分四標各以底價3800萬元、4000萬元、3950萬元、4000萬元首拍；另還有化工公司因積欠房屋、地價稅逾百萬未繳納，也將拍賣其為於新北市金山區陽金段萬坪廠區，底價為5億9346元。

另一吸睛的目標，則是基隆地區欠稅大戶第1名欣偉傑公司為於同心圓社區內的兩個平面車位，一標底價274萬元進行二次拍賣；還有一輛交通罰鍰欠款大戶周姓男子的馬自達進行首拍，有興趣民眾歡迎到場競標。

行政執行署宜蘭分署30日將拍賣蕭姓大亨持有的猴硐車站週邊土地。（記者吳昇儒翻攝）

行政執行署宜蘭分署30日將舉行拍賣會，基隆市安樂區知名社區內的平面停車位也將進行2次拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

行政執行署宜蘭分署30日將舉行拍賣會，交通罰鍰欠款大戶周姓男子車輛將被拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

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