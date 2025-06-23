員工參加公司路跑猝死 因這原因家屬求償敗訴

南部某上市光電廠在鳳山水庫舉辦路跑活動，李姓員工跑完11K賽程猝死。（資料照）

2025/06/23 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部某知名上市光電大廠為了舉辦公司週年慶，特地在鳳山水庫舉辦路跑活動，平時有路跑習慣的李姓員工帶著家人參與，結果跑完11K後竟猝死，光電廠和保險公司事後賠給家屬450萬元，家屬認為公司違反注意義務再提告求償495萬餘元，但法官認為，李男過世後並未解剖查明死因，無法認定死亡與公司有關，因此判家屬敗訴。

判決指出，2020年10月17日，光電廠舉辦路跑活動鼓勵員工參與，平時熱愛跑步運動的李姓員工，帶著老婆小孩一起參加活動，但老婆、小孩只跑趣味組6K賽程，而李男則是參加健康組11K賽程；當天上午7點11分起跑後，李男花了1小時07分完成賽事，但他跑完賽程後因身體不舒服，在廣播台附近草地休息。

請繼續往下閱讀...

同事見狀上前關心，並召來光電廠護理師幫忙照料，廠護看李男情況不對勁，立即呼叫在現場待命的救護車將李男緊急送醫，但李男到院時已昏迷，經急救後仍宣告不治，死因為橫紋肌溶解、合併多重器官衰竭及瀰漫性血管內凝血。

光電廠和保險公司事後賠償家屬450萬元，但雙方未達成和解，李男家屬為了找真相，提告再向光電廠及承辦活動的公關公司求償495萬餘元。

高雄地方法院審理時，光電廠和公關公司都說已善盡責任，並無延誤就醫、違反作為義務等情形，不應再賠錢；法官發現，李男過世後並未解剖查明死因，而路跑造成的猝死原因有很多，加上相關事證也無法證明光電廠和公關公司有違失之處，因此認定家屬請求無據，判家屬敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法