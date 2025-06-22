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    父子到曾文水庫釣魚 13歲少年疑失足溺斃

    曾文水庫發生父子釣魚、兒子疑失足溺斃事件。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫發生父子釣魚、兒子疑失足溺斃事件。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/06/22 23:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉曾文水庫今天發生父子釣魚、兒子疑失足溺斃的意外事故，少年遺體已送到嘉義市立殯儀館，等待明天檢察官、法醫相驗，事故原因則由警方調查釐清中。

    警方指出，莊姓男子今天下午4點多到大埔分駐所報案，指和他一起在水庫旁釣魚的兒子失蹤，他找了好久都找不到人，警方轉報嘉義縣消防局，大埔消防分隊出動人員沿著可疑地點搜尋，發現到少年的鞋子、手機等隨身物品，研判少年可能失足落水。

    大埔消防分隊立即從可能的落水地點，沿著岸際往外圍搜救，由於人命關天，即使入夜視線不佳，仍持續搜救作業，在晚間7點20分許，在距疑似落水點數公尺遠的岸邊摸到人體，經打撈上岸，證實就是失蹤的13歲莊姓少年，就近送往大埔醫療站，經醫護人員確認已經明顯死亡。

    據了解，莊姓父子喜歡釣魚，父子經常到曾文水庫垂釣，莊父表示，早上9點多還有看到小孩，1個多鐘頭後沒有看到人，因兒子有自行尋找釣點而未告知他的習慣，當下不以為意，直到下午兒子仍未出現，擔心出狀況，自己找了一陣子找不到，趕緊向分駐所報案，沒想到再見面已天人永隔。

    曾文水庫發生疑失足溺水事件，消防人員漏夜搜救。（嘉義縣消防局提供）

    曾文水庫發生疑失足溺水事件，消防人員漏夜搜救。（嘉義縣消防局提供）

    曾文水庫發生疑失足溺水事件，消防人員漏夜搜救。（嘉義縣消防局提供）

    曾文水庫發生疑失足溺水事件，消防人員漏夜搜救。（嘉義縣消防局提供）

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