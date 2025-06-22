為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好險！台74高鐵匝道疑疲勞駕駛釀禍 休旅車連環撞險翻落護欄

    連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又撞上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

    連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又撞上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

    2025/06/22 23:21

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名連姓駕駛今天晚間6點多駕駛休旅車，沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因疲勞駕駛一時恍神，先擦撞護欄後又撞上前方另一輛由吳姓女子駕駛的小型休旅車，造成連男的休旅車兩輪懸空差點翻落護欄，所幸2車包括駕駛共7人雖嚇出一身冷汗，但都無恙，詳細肇事原因和責任將由警方進一步調查後釐清。

    這起事故發生在今天晚間6點12分左右，當時連姓男子駕駛休旅車，沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，行經事故地點時，連男疑因疲勞駕駛恍神未注意車道縮減，造成車輛先擦撞右側護欄後，再失控撞上前方吳女駕駛的小型休旅車，連男車子瞬間「騎上」吳女的車子右側，左側兩輪懸空，並卡在吳女車子和護欄間，差一點就翻落護欄墜落地面。

    所幸連男還有車上搭載的4名乘客，以及吳女和車上載的1名乘客，均無人受傷，並順利脫困，飽受一場虛驚，詳細肇事責任和原因警方將進一步調查後釐清。

    烏日分局警方也呼籲，駕駛人行車時，應隨時注意車前、周圍環境狀況，採取必要的安全措施，切勿恍神分心及疲勞駕駛，以確保行車安全。

    連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又「騎」上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

    連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又「騎」上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播