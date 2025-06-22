好險！台74高鐵匝道疑疲勞駕駛釀禍 休旅車連環撞險翻落護欄

連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又撞上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

2025/06/22 23:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名連姓駕駛今天晚間6點多駕駛休旅車，沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因疲勞駕駛一時恍神，先擦撞護欄後又撞上前方另一輛由吳姓女子駕駛的小型休旅車，造成連男的休旅車兩輪懸空差點翻落護欄，所幸2車包括駕駛共7人雖嚇出一身冷汗，但都無恙，詳細肇事原因和責任將由警方進一步調查後釐清。

這起事故發生在今天晚間6點12分左右，當時連姓男子駕駛休旅車，沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，行經事故地點時，連男疑因疲勞駕駛恍神未注意車道縮減，造成車輛先擦撞右側護欄後，再失控撞上前方吳女駕駛的小型休旅車，連男車子瞬間「騎上」吳女的車子右側，左側兩輪懸空，並卡在吳女車子和護欄間，差一點就翻落護欄墜落地面。

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所幸連男還有車上搭載的4名乘客，以及吳女和車上載的1名乘客，均無人受傷，並順利脫困，飽受一場虛驚，詳細肇事責任和原因警方將進一步調查後釐清。

烏日分局警方也呼籲，駕駛人行車時，應隨時注意車前、周圍環境狀況，採取必要的安全措施，切勿恍神分心及疲勞駕駛，以確保行車安全。

連姓男子今天晚間6點多駕駛休旅車沿台74線高鐵匝道欲下高鐵東路，疑因一時恍神自撞護欄又「騎」上前車，差點翻落護欄，路過民眾看到都替他捏了一把冷汗。（警方提供）

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