賠了夫人又折兵！ 詐騙車手賺千元慘賠115萬

詐騙車手經手55萬元贓款，只獲取1000元酬勞，落網後為了免於牢獄之災，賠償4名被害人55萬元損失，另付60萬元緩起訴處分金，合計115萬元。示意圖。（路透）

2025/06/22 22:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣29歲陳姓男子擔任詐騙集團提款車手，經手55萬元贓款，只獲取1000元酬勞，落網後為了免於牢獄之災，賠償4名被害人55萬元損失，另付60萬元緩起訴處分金，合計115萬元，相較於1000元酬勞，付出1150倍的慘痛代價。

判決指出，2023年12月，陳姓男子以拍照傳送存摺封面方式，提供名下3個銀行帳戶給詐騙集團使用，詐團再以親友借款手法，誘騙古姓婦人、林姓婦人、林姓與涂姓男子，匯入8萬到22萬元不等金額到這3個帳戶，匯款總額55萬元。

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之後，陳姓男子接獲詐團指示提領42萬元，在台北捷運台北車站出口交給集團指派的收款手，另轉帳12.9萬元到指定帳戶，剩下1000元作為付給他的交通費。

被害人得知受騙後，分別向台北及宜蘭警方報案，士林地方法院合議庭認定陳男觸犯3人以上共同詐欺取財罪，陳坦承犯行，並與古姓婦人、林姓婦人、林姓男子和解。全案審理時又有涂姓被害人報案，陳再度尋求和解，宜蘭地檢署檢察官最近偵結給予緩起訴處分，但應在1年內向公庫支付60萬元緩起訴處分金。

針對古姓婦人、林姓婦人、林姓男子3案，承審法官認為，陳男貪圖高額報酬，輕率提供帳戶並擔任車手，使犯罪集團得以遂行詐欺取財行為，造成無辜民眾受騙，考量他在此案取得1000元交通費，與一般詐團核心成員獲取暴利有所不同，由於沒有前科，跟被害人和解後給付完畢，致力彌補損害，判處應執行有期徒刑1年，併予宣告緩刑2年，給他自新機會。

陳男擔任此案提款車手獲1000元交通費，卻賠償4名被害人受騙的55萬元，外加60萬元緩起訴處分金，簡直是賠了夫人又折兵，辦案人員盼各界引以為戒，避免得不償失。

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