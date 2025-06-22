不爽高雄茶行催討200萬債務！10多名惡煞砸店砍人 2人高屏落網

潘男稱是借車給朋友使用，也被帶回調查。（民眾提供）

2025/06/22 20:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區永泰路一家茶行老闆，因借200萬元給蘇姓男子（35歲），蘇男不滿欠債不還遭辱罵，昨晚9點多率10多名友人持刀、棍到茶行砸店砍人，造成老闆等4人受傷送醫，警方今（22）日逮到駕駛小貨車撞門的鍾男（35歲），以及提供轎車的潘男（20歲），其餘同夥仍在逃。

苓雅分局偵查隊指出，蘇男等10多名犯嫌昨晚犯案後，隨即開車離去鳥獸散各自躲藏，警方專案小組循線鎖定對象及車牌追緝，今日中午先在屏東麟洛找到駕駛小貨車倒車撞擊茶行鐵門的鍾男，下午2點多又在高雄大樹找到聲稱僅提供自小客車的潘男（20歲），並查扣自小貨車1輛、自小客車2輛及棍棒6支，其餘犯嫌皆已鎖定身分並持續追緝中。

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這起砸店傷害案，初步了解為茶行老闆與蘇男的200萬元債務糾紛引發，因蘇男欠錢未還，不滿遭追債又被辱罵，昨晚率10多人持刀子、球棒和棍棒等到店裡找老闆發洩怒氣。

當時茶行沒營業，老闆和店員、友人等7人在店內聊天，門未上鎖，蘇男等人開著3輛轎車和1輛小貨車，一到店前10多人持刀棍衝入店內一陣猛砍狠砸，造成茶行老闆和另1人身體多處遭利刃砍傷，另有2人是遭球棒狠K致手臂挫傷，4人送醫治療後皆無大礙，眾人離開時，鍾男再開著小貨車倒車撞鐵門後才離去。

駕駛小貨車到場助陣的鍾男落網。（民眾提供）

警方今逮到涉嫌犯案的鍾男等2人，並查扣6支棍棒。（民眾提供）

高雄永泰路一家茶行，昨晚遭10多名惡煞持刀棍進店內攻擊，造成4人受傷。（民眾提供）

10多名惡煞分乘4車到茶行後，持刀棍進店內攻擊，造成4人受傷。（民眾提供）

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