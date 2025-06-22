為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中罕見「幽靈」連環車禍釀2傷 網看傻：機車從哪冒出來？

    兩名機車騎士倒地受傷，經送醫幸無大礙。（民眾提供）

    兩名機車騎士倒地受傷，經送醫幸無大礙。（民眾提供）

    2025/06/22 19:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區近日發生一起宛如「憑空冒出來」的離奇連環車禍，一名機車騎士沿著向上路行駛時，突然眼前竄出另一輛機車，兩車當場追撞翻滾倒地，驚險畫面全被後方車輛行車記錄器拍下。影片曝光後，不少網友驚呼：「機車是從哪裡冒出來的？」甚至質疑撞車前壓根沒看到另輛機車蹤影，詭異的畫面引發熱議。

    第一分局今天釋疑說，32歲黃姓男子18日清晨騎乘機車沿向上路外車道，準備往中興街前進，57歲楊姓女子則駕駛轎車，停等在向上路與公益路155巷口準備左轉。就在此時，同向19歲黎姓男騎士騎車由內側道前進，未料突見黃男的機車從汽車右前方「彈出」，根本來不及反應，雙雙摔倒，導致雙方騎士受傷送醫。

    原來，黃男在高速通過汽車右側時，不慎擦撞到楊女車輛的右前車身，導致機車重心不穩左偏，瞬間從車頭處衝出，正好擋在黎男車前，整起事故被誤認為「機車從天而降」，實則是視角死角與交錯下的誤判，直呼如此巧合的機率太低了。

    警方表示，兩名騎士皆為四肢擦挫傷，所幸意識清楚，經送往中國醫藥大學附設醫院治療後無大礙，楊女則未受傷，經查，三方駕駛皆無酒駕，事故肇因已依行車紀錄器與現場勘驗證據，由鑑定單位進一步釐清責任歸屬；第一分局長尤啓南呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則。

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播