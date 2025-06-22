台中罕見「幽靈」連環車禍釀2傷 網看傻：機車從哪冒出來？

兩名機車騎士倒地受傷，經送醫幸無大礙。（民眾提供）

2025/06/22 19:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區近日發生一起宛如「憑空冒出來」的離奇連環車禍，一名機車騎士沿著向上路行駛時，突然眼前竄出另一輛機車，兩車當場追撞翻滾倒地，驚險畫面全被後方車輛行車記錄器拍下。影片曝光後，不少網友驚呼：「機車是從哪裡冒出來的？」甚至質疑撞車前壓根沒看到另輛機車蹤影，詭異的畫面引發熱議。

第一分局今天釋疑說，32歲黃姓男子18日清晨騎乘機車沿向上路外車道，準備往中興街前進，57歲楊姓女子則駕駛轎車，停等在向上路與公益路155巷口準備左轉。就在此時，同向19歲黎姓男騎士騎車由內側道前進，未料突見黃男的機車從汽車右前方「彈出」，根本來不及反應，雙雙摔倒，導致雙方騎士受傷送醫。

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原來，黃男在高速通過汽車右側時，不慎擦撞到楊女車輛的右前車身，導致機車重心不穩左偏，瞬間從車頭處衝出，正好擋在黎男車前，整起事故被誤認為「機車從天而降」，實則是視角死角與交錯下的誤判，直呼如此巧合的機率太低了。

警方表示，兩名騎士皆為四肢擦挫傷，所幸意識清楚，經送往中國醫藥大學附設醫院治療後無大礙，楊女則未受傷，經查，三方駕駛皆無酒駕，事故肇因已依行車紀錄器與現場勘驗證據，由鑑定單位進一步釐清責任歸屬；第一分局長尤啓南呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則。

發生事故路口。（民眾提供）

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