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    搶攤位？竹市果菜市場外攤商驚傳濺血 8旬翁遭打血流滿面

    竹市果菜市場外攤商驚傳濺血，8旬翁被打血流滿面。（取自臉書）

    竹市果菜市場外攤商驚傳濺血，8旬翁被打血流滿面。（取自臉書）

    2025/06/22 17:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹果菜市場外驚傳流血衝突！兩名攤販疑因擺攤位置發生口角進而爭執動手，1名中年男子將85歲老翁打得頭破血流，甚至一度亮出柴刀恐嚇，警方獲報到場後立即制止，並依傷害、恐嚇等罪嫌法辦。

    民眾表示，早上果菜市場1名中年人無緣無故毆打85歲老人家，原本以為只是打架，竟然還拿出開山刀，真是可怕，且譴責打老人家真的是過分。

    目擊者指出，當時該名中年男子與老翁發生衝突，該男子疑似指責稱老翁「搶了媽媽的位子」，因此堅持要趕老翁離開，老翁不肯讓位，男子便動手將老翁的菜推倒。

    目擊民眾說，老翁因菜被推倒氣憤不已，也回手推男子，該男態度更為激烈，不但將整鍋菜扔到馬路上，還開始對老翁掌摑，邊打邊從身上拿出物品威嚇，並喊著「你敢動我，我就打你！」情況一度失控，附近攤販擔心老翁人身安全趕緊報警。

    警方指出，中年男子與老翁同為攤商，雙方疑為了擺攤位置而產生口角，雙方進而爭執、動手，老翁遭男子毆打，期間男子持柴刀恫嚇對方，遭週邊店家報案，警方到場後立即制止，全案警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌法辦。

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